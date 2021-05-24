Bakanlık açıklaması: 178 ölüm, 7 bin 523 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de bugün Covid-19 nedeniyle 178 kişi yaşamını yitirdi. Yeni vaka sayısı ise 7 bin 523 olarak açıklandı.

Bakanlık bugün yapılan test sayısını 216 bin 655, yeni hasta sayısını 702, bugün iyileşenlerin sayısını 10 bin 3 olarak duyurdu.

Tabloya göre ağır hasta sayısı 1745.

Bakanlık verilerine göre Türkiye'de Covid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 46 bin 446'ya, toplam vaka sayısı 5 milyon 194 bin 10'a yükseldi.

Tabloda haftalık olarak yayımlanan erişkin yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 61,9 oldu.