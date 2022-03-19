Bakanlık açıklaması: 17 bin 328 yeni vaka, 105 ölüm

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini açıkladı.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı’nın 17 Mart’a ilişkin koronavirüs verilerine göre, son 24 saatte 105 kişi yaşamını yitirirken, yapılan 295 bin 4 testten 17 bin 328'i pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı 19 Mart koronavirüs tablosu

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