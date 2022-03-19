Bakanlık açıklaması: 17 bin 328 yeni vaka, 105 ölüm

Sağlık Bakanlığı’nın 17 Mart’a ilişkin koronavirüs verilerine göre, son 24 saatte 105 kişi yaşamını yitirirken, yapılan 295 bin 4 testten 17 bin 328'i pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı 19 Mart koronavirüs tablosu