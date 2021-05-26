Bakanlık açıkladı: Yüzde 17,5'luk faizle 'nefes kredisi'

Hazine ve Maliye Bakanlığı pandemi nedeniyle 'KOBİ' olarak tanımlanan küçük ve orta ölçekli işletmeler için '2021 Nefes Kredisi'nin uygulanacağını duyurdu.

10 bankanın katılımıyla 1 Haziran'da uygulamaya alınacak kredilerde faiz oranının yıllık yüzde 17,5, üst limit 200 bin lira olacak.

Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 milyon lira altında olan ve 2020 cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan oda ve borsalara kayıtlı üyelere kredi imkanı sağlanacak.

Kredi ile 2020 cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ’ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira arasında olan KOBİ'ler ise azami 200 bin lira kredi kullanabilecek.

Yüzde 17,5'lik yüksek faizle verilecek kredilerinse esas olarak bankalara nefes olacağını görmek zor değil.