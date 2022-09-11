Bakanlık 40 ildeki 499 arazinin satışını internetten yapacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 40 ilde 499 arsa online olarak ve açık artırma ile satışa sunulacağını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre, ödemelerin yüzde 25 peşin, yıllık yüzde 9 fark, 24 ay vadeyle gerçekleşecek. Ayrıca KDV’den ve tapu harcından muaf olacak. Açık artırmalar 21-22 Eylül 2022 saat 10.30'da yapılacak.

Bakanlığın satışa çıkardığı arsalar, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alıyor. (İHA)