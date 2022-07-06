Bakanlığın Tezcan Karakuş Candan hakkındaki soruşturma izni yargıdan döndü

Eski milletvekili Sinan Aygün, Ankara Çankaya Belediyesi’nde mimar olarak görev yapan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan hakkında “işe gitmeden maaş aldığı ve haksız kazanç sağladığı” gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı’na şikayette bulunmuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mülkiye müfettişleri tarafından hazırlanan ön inceleme raporu uyarınca Candan hakkında soruşturma açılmasına izin vermişti. Candan ve Çankaya Belediyesi, soruşturma izninin iptali için Danıştay’da dava açmıştı.
Davaya bakan Danıştay 1. Daire, Candan hakkında verilen soruşturma iznini oybirliğiyle iptal etti. Kararın gerekçesinde, Candan’ın Mimarlar Odası Ankara Şubesi yöneticiliği ve Atalım Üniversitesi’ndeki yarı zamanlı öğretim üyeliği görevinden belediyedeki amirlerinin haberi olduğu belirtilerek, “Kaldı ki ön inceleme raporunda da adı geçenin belediyede kendisine verilen görevleri aksattığı yolunda herhangi bir tespit de yapılmadığı…; isnat edilen eylemlerin, haklarında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığı anlaşıldı” denildi.
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ANKA'nın haberine göre, Tezcan Karakuş Candan, bugün yaptığı yazılı açıklamada kararı şöyle değerlendirdi: