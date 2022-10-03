Bakanlığın SGK’den aldığı 42 milyar TL'nin nereye gittiği muamma: Bakana sordular

Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, Sağlık Bakanlığı’na yönelik denetim raporunu değerlendirdi. Hekimler, 2021’de SGK’nin, bakanlığa bağlı hastanelerde tedavi gören Genel Sağlık Sigortalılı (GSS) ve bakmakla yükümlü olduğu hastaların sağlık hizmeti giderleri için global bütçe olarak 81 milyar 160 milyon TL ödeme yaptığını anımsattı. Demir ve Kılıç, “Ancak, Sağlık Bakanlığı tarafından 2021’de Medula’ya girilen sağlık hizmetlerinin toplam tutarının 38 milyar 858 milyon TL olduğu tespit edilmiştir. Toplam tahakkuk tutarı götürü bedel sözleşme tutarından düşük olup aradaki fark 42 milyar 302 milyon TL’dir” dedi.

Bakanlığın hastaların tedavisi için SGK’dan fazladan avans olarak aldığı 42 milyar 302 milyon TL’yi nereye harcadığı konusunun muamma olduğunu vurgulayan doktorlar, özetle şunları söyledi: “SGK 2021 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporunda ‘Bulgu 9: Sağlık Bakanlığından sağlık hizmeti alımında götürü bedel olarak ödenen tutar ile tahakkuk tutarı arasındaki farkın tahsil edilmesine ilişkin düzenleme bulunmaması’ ibaresi yer almakta. Sonuç olarak SGK 2021 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu tespitine göre; 2021’de Sağlık Bakanlığı bünyesinde yer alan sağlık kurum ve kuruluşları, Genel Sağlık Sigortalı ve bakmakla yükümlü olduğu hastaların sağlık hizmeti giderleri için 38 milyar 858 milyon TL hizmet üretmesine karşın SGK, Sağlık Bakanlığı’na 81 milyar 160 milyon TL avans ödemesi yapmıştır. Verilen tedavi hizmetlerine ilişkin toplam tahakkuk tutarının götürü bedel sözleşme tutarından düşük olup aradaki fark 42 milyar 302 milyon TL’dir. Bu fark terkin edilmemiş ve Kurum bütçesine aktarılmadığı gibi nereye harcadığı konusu da bilinmemektedir.”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya da sorular yönelten Demir ve Kılıç, şu ifadeleri kullandı: “Sağlık Bakanlığı olarak hastaların tedavisi için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan fazladan alınmış olan 42,3 milyar TL hastaların tedavisi dışında hangi amaçla kullanıldı? Yoksa bu aradaki fark, kamu-özel ortaklığı ile yapılan 13 adet şehir hastanesinin öngörülemeyen ve dövizdeki aşırı artışa bağlı olarak artan kira ve diğer müşteri garantili hizmet bedelleri için mi kullanıldı? Kanun maddesindeki ‘bu sözleşme kapsamında verdikleri tedavi hizmetlerine ilişkin toplam tahakkuk tutarının götürü bedel sözleşme tutarından düşük olması durumunda, aradaki fark terkin edilir’ hükmü, kamu üniversite sağlık hizmet sunucularına uygulanırken Sağlık Bakanlığı bünyesinde yer alan sağlık kurum ve kuruluşları için neden uygulanmadı? Sayıştay’ın tespiti sonrası Sağlık Bakanlığı’na fazla ödenen bu tutar terkin edilecek ve Sosyal Güvenlik Kurumuna iade edilecek mi?”