Bakanlığın 'AVM gar' projesi iptal edildi

İstanbul Kadıköy Söğütlüçeşme'deki gar alanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2019 yılının mayıs ayında hazırladığı imar planı değişikliği ile 'Söğütlüçeşme Toplu Taşım Gar Sahası Proje Alanı' olarak düzenlendi.

Gar alanının yerine alışveriş merkezi yapılmasını öngören proje, Kadıköy Belediyesi, Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası’nın açtığı davalar sonucu iptal edildi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, İstanbul 13. İdare Mahkemesi davayı 29 Haziran 2021'de karara bağladı ve imar planları oybirliğiyle iptal edildi. İmar planlarının, planlama esasları ve teknikleri ile şehircilik ilkelerine, hukuka ve mevzuata uygun olmadığı sonucuna varıldı.

Bilirkişi raporu: Planlama ilke ve tekniklerine aykırıdır

Mahkemenin iptal kararına esas olan bilirkişi raporunda, imar planlarının “sosyal-kültürel alanlar, rekreasyon alanları ve ticari alanlar” gibi farklı özellikte kullanımlar içerdiğine dikkat çekilerek, “Bu durum farklı nitelikteki bu kullanımların planlama alanının neresinde, ne kadar büyüklükte olacağını belirsizleştirmektedir. Plan, teknik ve ilke olarak belirsizlik içermeyen bir belgedir. Bu durum planlama ilke ve tekniklerine aykırıdır” ifadeleri kullanıldı.

Planda emsal yani inşaat hakkı değerinin alanın neresinde ne oranda kullanacağının da belirsiz olduğu belirtildi.

'Trafik artacaktır'

Planın ulaşıma etkilerine de dikkat çekilen bilirkişi raporunda projenin toplu taşıma güzergahlarının kesişim noktasında olduğu, Kadıköy'ün ana karayollarından olan Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nin planlama alanı içinden geçtiği, çevresinde de Kadıköy Belediyesi binası, evlendirme dairesi, Şükrü Saraçoğlu Stadı gibi yapılar bulunduğu anlatıldı.

Bölgedeki araç ve insan yoğunluğu yüksek olduğu, istasyonun günün her saatinde yaya ve taşıt trafiği yaşadığı belirtilerek, “Metrobüs, Marmaray, Hızlı Tren ve karayolunun kesiştiği bu noktaya ek yapılaşma imkanı verilmesi ile bölgeye yeni trafik çekimi yaratılması söz konusu olabilecektir. Trafik ve yaya yoğunluğunun artacağı bu bölgede inşa edilecek 443 araçlık otoparkın giriş-çıkış trafiğinin bile önemli kuyruklanma yaratabileceği değerlendirilmektedir” denildi.

Planlanan ulaştırma projesinin yapım gerekçelerinin sayısal göstergelerle anlaşılır bir şekilde ortaya konulmadığı da vurgulandı.