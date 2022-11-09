Bakanlığın Amasra'daki maden faciasından önce 'tehlike yok' dediği ortaya çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün, facianın yaşandığı Amasra’daki maden ocağına ilişkin 40 gün önce, “Ocakta işletme açısından tehlikeli bir durum bulunmuyor. Çalışanlar için süre bitim tarihi 1 Mart 2023 olan Zorunlu Ferdi Kaza Sigorta Poliçesinin bulunuyor” diyerek, üretime devam edilmesi yönünde önce resmi yazı yazdığı öğrenildi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, yazının ekindeki tetkik raporundaki tespit ise faciaya göz yumulduğunu ortaya koydu.

Tespitte, “Ocakta ilerleme çalışmalarının yürütüldüğü hazırlık galerilerinden gaz gelirlerinin doğru tespiti için merkezi izleme sensör lokasyonlarının seyreltilmiş hava içerisinde kalmadan hazırlık galerileri dönüş havasını ölçecek şekilde konumlandırılması gerektiği tespit edilmiştir” denildi.

'Sigortaları var'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün 6 Eylül 2022 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu’na gönderdiği resmi yazı soruşturma dosyasına girdi. Genel Müdür Yardımcısı Bayram Arı imzalı yazıda, Amasra’daki madende üretime devam edilebileceği kaydedilerek, madencilerin sigortasının olduğuna dikkat çekildi.

Kazanın göz göre göre geldiğini ortaya koyan yazıda şu ifadeler kullanıldı:

“Yapılan tetkik ve incelemeler neticesinde Amasra Müessesine bağlı temsili Y: 448273- X: 4621100 koordinatında temiz hava girişi ve temsili Y: 448113- X: 4620851 koordinatında nefeslik girişi olan yeraltı ocağında üretim panosunun bulunduğu, ocak genel tahkimatının ve havalandırmasının yeterli olduğu, ocağın yeryüzüne ikinci bağlantısının bulunduğu, söz konusu ocakta işletme açısından tehlikeli bir durumun bulunmadığı, daimi nezaretçi atamasının bulunduğu, çalışanlar için süre bitim tarihi 1 Mart 2023 olan Zorunlu Ferdi Kaza Sigorta Poliçesinin bulunduğu, söz konusu yeraltı ocağında üretime hazırlık ve üretim faaliyetlerine daimi nezaretçi kontrolünde devam edilmesi gerektiği hususlar tespit edilmiştir. Bu çerçevede, sahadaki faaliyetlerin daimi nezaretçi kontrolünde işletme güvenliği ile ilgili tedbirler alınarak sürdürülmesi gerekmektedir.”

Yazının ekinde tekik raporu yer aldı. 6 Nisan 2022 tarihli raporda, “Yanıcı ve patlayıcı gaz geliri olan yeraltı ocaklarında havalandırma, projeye uygun tesis edilmiş mi? (Üretim panoları birbirinden bağımsız havalanıyor mu? Müsaade edilen limit değerde gaz içeriyor mu?” sorusuna olumlu anlama “Evet” yanıtı verildiği görüldü.

İkinci tetkik raporu

3 Ağustos 2022 tarihli ikinci tetkik raporunda ise şu ilk rapordaki olumlu “Evet” yanıtı tekrarlanarak, raporun sonunda şu değerlendirme yapıldı:

“Ocak alanında üretim faaliyetlerinin yürütüldüğü -300-350 yarı mekanize sağ tavan damak ayakta ayak arkasında göçmeyen lokal kısımların göçertilerek ayak arkasında tamamen göçertilmesi gerektiği, ayakta şiitler arasında boşluk oluşmasına müsaade edilmemesi gerektiği, işletme şartlarından dolayı zorunlu olarak oluşan boşluklarda ise kavlak düşmelerine karşın ek tahkimat yapılması gerektiği, ocakta ilerleme çalışmalarının yürütüldüğü hazırlık galerilerinden gaz gelirlerinin doğru tespiti için merkezi izleme sensör lokasyonlarının seyreltilmiş hava içerisinde kalmadan hazırlık galerileri dönüş havasını ölçecek şekilde konumlandırılması gerektiği tespit edilmiştir.”