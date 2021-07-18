Bakan'dan müzik yasağı açıklaması: Kabine tekrar karar alacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, katıldığı canlı yayın programında turizm gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saat 24.00'ten sonrası için uygulanan müzik yasağına ilişkin de konuşan Ersoy, yasakla ilgili kararların, "kademeli normalleşmeyle genişletildiğini" söyledi.

Ersoy, "İlk normalleşme başladığında müzik saat 19.00'a kadardı, sonra vaka sayılarındaki düşüşle birlikte ikinci aşamaya geçildi ve saat 21.00 olarak açıklandı. Sonra üçüncü aşamaya geçilerek 24.00 olarak açıklandı, yani her dönem bir önceki döneme göre rahatlatılarak uygulandı. Tekrar veriler ve rakamlar değerlendirilip Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda kabine tekrar bir karar alacak" diye konuştu.