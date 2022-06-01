Bakan, Yeni Şafak'ta Mansur Yavaş’a Ankapark çağrısı yaptı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Melih Gökçek döneminde 801 milyon dolar harcanarak yapılan ve mart ayında iflası resmi olarak açıklanan, atıl durumdaki Ankapark ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çağrıda bulundu. Bakan Kurum, “Burayı niye atıl halde bırakıyorsunuz. Açın vatandaşa, doğru, yanlış beklemenin kime ne faydası var” dedi.

Bakan Kurum, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin “geri verin” çağrısı yaptığı Ankapark ile ilgili Yeni Şafak gazetesinden Mehmet Acet’e konuştu.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

Ankara Büyükşehir Belediyesinin üst geçitlere Ankapark’la ilgili astığı pankartlar Ankaralıların dikkatini çekiyor olmalı.

“Ankapark, belediyeye verilmiyor, çürümeye terkediliyor” şeklinde, “Belediye aslında burayı açık tutmak istiyor da başka birileri bunu engelliyor” demeye getiren pankartlar bunlar.

Öğrendik ki konu mahkemedeymiş ve belediye ile daha önceki işletmeci firma arasında bir ihtilaf olduğu için açılamıyormuş.

Tabi, asıl niyet nedir, belediye açmak istese bir yolunu bulup açamaz mı o ayrı bir tartışma konusu olabilir.

Ama Ankapark bu haliyle gerçekten çürümeye terk edilmiş gibi duruyor ve belediye tarafından sırf siyasi intikam niyetiyle işletmeye açılmıyorsa, gerçekten yazık olacak.

Konuyla daha önce de ilgilendiğini bildiğim için Bakan Kurum’a sözünü ettiğim pankartları hatırlatıp Ankapark meselesini sordum.

Sorunca anlaşıldı ki, Bakan Kurum bu konuda da çok dertli.

Söylediklerini ve ABB Başkanı Yavaş’a yaptığı çağrıları aktararak yazıyı tamamlayayım:

“Burayı niye atıl halde bırakıyorsunuz. Açın vatandaşa, doğru, yanlış beklemenin kime ne faydası var. Algı üzerinden siyaset yaparak bir yere kadar gidebilirsiniz.

-Yanlışsa gidip yıkacaksın, doğruysa sahip çıkacaksın, kullanılır hale getireceksin. Bunlar bir değerdir.

-Orada bir proje yapılmış. Tut bir tarafından, yanlış doğru, büyük küçük. Böyle atıl bırakarak ne olacak? Asıl kamu malına zarar vermek, böyle beklemektir.”