Bakan, Yeni Şafak'ta Mansur Yavaş’a Ankapark çağrısı yaptı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Melih Gökçek döneminde 801 milyon dolar harcanarak yapılan ve mart ayında iflası resmi olarak açıklanan, atıl durumdaki Ankapark ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çağrıda bulundu. Bakan Kurum, “Burayı niye atıl halde bırakıyorsunuz. Açın vatandaşa, doğru, yanlış beklemenin kime ne faydası var” dedi.
Bakan Kurum, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin “geri verin” çağrısı yaptığı Ankapark ile ilgili Yeni Şafak gazetesinden Mehmet Acet’e konuştu.
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