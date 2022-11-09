Bakan yardımcısından Amasra katliamı itirafı: 'Eksiklik patlamadan üç gün önce tespit edilmişti'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yardımcısı Adnan Ertem, TBMM Amasra Komisyonu'nda, faciadan üç gün önce madende havalandırma ile ilgili eksiklik tespit edildiğini belirterek, “Üç gün önce, denetimimizde bu eksiklik var. Bunun, durdurmayı gerektirecek düzeyde olmadığına ilişkin de bir öngörümüz var” dedi. Ertem, kazanın nedeniyle ilgili öngörülerini ise “Tali havalandırma ünitelerinden birisinin bağlantısının olmadığı ve yetersiz olduğuyla alakalı yönelik tespit var” diye açıkladı.

Bartın’ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait maden ocağında 14 Ekim 2022 tarihinde 42 madencinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan faciaya ilişkin TBMM’de kurulan Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu’nda bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları sunum yaptı.

Komisyonda, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu ile Komisyon Başkanı Taner Yıldız arasında tartışma çıktı. Bölge milletvekili olan Bankoğlu’nun facia ile ilgili konuşmak istemesi üzerine Yıldız, “Kendinizi azarlatmayın” sözleriyle uyardı. Bankoğlu ise bu duruma tepki göstererek, “Ben sizin öğrenciniz değilim, saygısızlık yapmayın. Karşınızda bir milletvekili var” diye konuştu.

'Eksiklik olarak ne görüldü?'

Milletvekillerinin sorularının ardından Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, kameraların dışarı çıkartıldığı zaman diliminde şunları söyledi:

“Çok teknik konular var. Burada, maden mühendisi arkadaşlarımız, teftişten gelen arkadaşlarımız ile oturup, daha sonra yazılı hale getirip cevaplandırmayı düşündüğümüz teknik sorular var. Biz, Çalışma Bakanlığı olarak, en fazla sorulara cevap veren bakanlık olarak gözüküyoruz. Ama eksiklik varsa da gerçekten bilmek istiyorum. Sorulara cevap veriyoruz.

Eksiklik olarak ne görüldü? Bütün milletvekillerimizin ifade ettikleri şekilde, şu anda görünen, bundan sonrası ile, ne çıkacağıyla ilgili adli, idari soruşturma ve bilirkişilere tevdi edilenler var. Bunlar ortaya çıkmadan bir öngörüde bulunmak istemiyorum. Onları veri olarak kabul ederek, çıkacak sonuçlara bakarak, şu anda önümüzde havalandırma ile alakalı eksikliğin, tali havalandırma ünitelerinden birisini bağlantısının olmadığı ve yetersiz olduğuyla alakalı yönelik tespit var. Bizde de var."

'Üç gün önce denetimimizde bu eksiklik var'

Ertem, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın 'Üç gün önce yapılan denetimde de var mı?' sorusu üzerine şunları söyledi:

"Var efendim. Üç gün önce denetimimizde bu eksiklik var. Bunun, durdurmayı gerektirecek düzeyde olmadığına ilişkin de bir öngörümüz var. Havalandırma dediğimiz şey, içerinin havasının temizlenmesiyle alakalı olarak, aşama aşama işçileri uyaran, en son aşamada da çalışanların nasıl hareket etmesi gerektiğine ilişkin bilgilendirmeler var… Seviye 2 seviyesinin üzerine geldiğinde ocağı terk etmeyle alakalı bir yönetmeliğimiz var. Bunun uygulanmadığını ifade edemeyiz.

Bizim tespitlerimizde gerek önceki aylar ve yıllara yönelik, 3,5 seviyesi bizim tespitlerimizde yok. İş güvenliğine yönelik birimlerle alakalı olarak onların da yok. 1,5 seviyesine ilişkin tespit, durdurmayı gerektirecek seviye değil.

'Önceki verileri raporlardan kontrol ediyoruz'

Biz, kazadan sonra ile alakalı olarak, önceki iki denetim ekibimizin yanına iki arkadaşı daha verdik, şu anda sahadalar. Kaza mahalline inilemediği ve hazırlık safhasında olduğu için Cumhuriyet savcısına bağlı olarak raporlanma yönelmiş değil.

Kaza öncesine yönelik olmak üzere, 2 seviyesinin üzerinde raporladığımız bir metan gazı yok… Şu an buranın iş güvenliği uzmanları var, TTK olduğu için dışarıdan almıyor. Onların her gün bu anlamda tespitleri var. Biz, teftiş esnasında kendimiz kontrol ediyoruz, öncesine yönelik olarak da bu raporlardan çıkan verileri kontrol ediyoruz.”

Bakanlıkta görevden alınan yok

Ertem, Çalışma Bakanlığı'nda Amasra faciasıyla ilgili memurlar hakkında görevi ihmalden soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin soruya, "İhmali veya kusuru olan personel ile alakalı olarak savcılık suç duyurusunda bulunuyor. Bakanlığımız soruşturma, ön inceleme yapıyor, bu ön incelemenin sonucunda soruşturma açılıyor. Şu ana kadar bize savcılıktan hiç intikal olmadığı için" dedi. (ANKA)