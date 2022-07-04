Bakan yardımcılığına atananlara ek gösterge piyangosu

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen ek göstergelere ilişkin kanun teklifine eklenen bir madde ile dışarıdan bakan yardımcılığı görevine atananlara ömür boyu üst düzey kamu görevlisi olma imkanı getirildi.

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre; kamuda görev yapmayan bir kişi Bakan Yardımcılığı görevine atanırsa, görevden alındıktan sonra “Bakanlık Müşaviri” kadrosuna geçirilecek ve emekliliğine kadar kamu görevlisi olup maaş almaya devam edecek.

Düzenlemeye göre ek göstergesi bakanlık genel müdürü dengi ve daha yüksek tespit edilen üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerinden alınanlar veya görevleri sona erenler, Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlarda müşavir veya danışman kadro veya pozisyonlarına ya da bakanlıkların merkez teşkilatlarında bakanlık müşaviri unvanlı kadrolara atanacak.

İl valilerinden veya il valiliği yapmış olanlardan görevden alınanlar, vali-mülkiye başmüfettişi unvanlı kadrolara getirilecek. Genel müdür ve üzeri üst kademe kamu yöneticilerinin, sona eren yöneticilik görevine dair iki yıl süren mali haklarından daha alt düzeydeki üst kademe yöneticileri de yararlanacak.