Bakan Yanık'tan 'tolere edilebilir' ifadeleriyle ilgili açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yazılı bir açıklama yaparak Meclis Araştırma Komisyonu'nda 2020 yılına ait kadına şiddet verileri paylaşırken yaptığı konuşmanın bağlamından koparıldığını söyledi.

Yanık, ifadelerin "art niyetli şekilde sosyal medyada gündeme getirildiğini" öne sürdü. Yanık, "Meclis Araştırma Komisyonu'nda Perşembe günü yaptığım sunumda 2020 yılı Kadına Yönelik Şiddet verilerini paylaşırken kullandığım ifadeler bağlamından kopartılarak, art niyetli şekilde sosyal medyada gündeme getirilmekte" dedi.

Konuşmasının bulunduğu Meclis tutanağını paylaşan Yanık, "tolere edilebilir" ifadesini, salgın stresinden kaynaklanan, pandeminin yol açtığı gerginlikle doğru orantılı bir artış olmadığı anlamında kullandığını savundu.

Yanık, "Aradan geçen iki günün ardından çarpıtılması kötü niyetli bir yaklaşımdır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle çalışıyorum. Tolere etmek ifadesini istatistiksel açıklama için kullandığım çok açık" dedi.