Bakan Yanık'tan 'Suriyeli' açıklaması: Dişimizi sıkacağız ve 2023'ten sonra bunların hiçbirisi kalmayacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bir esnafın Suriyeli sığınmacıların akıbetini sorması üzerine, "Şimdi peyderpey gönderiyoruz. Biraz daha dişimizi sıkacağız ve 2023'ten sonra bunların hiçbirisi kalmayacak" dedi.

DHA'nın aktardığına göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adana'da temaslarda bulundu. Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi’nde esnafı ziyaret eden Bakan Yanık, bir esnafın Suriyeli sığınmacıların ülkelerine ne zaman döneceğini sorması üzerine şöyle dedi:

"Orada inşallah güvenliği tesis ettikten sonra kendileri de gitmek isteyecek, biz de göndereceğiz. Ancak şu anda oraya gönderebileceğimiz bir yer yok. Mesele sadece Suriyelilerin can güvenliğini korumak değil, bizim sınır ötemizi de korumak. Türkiye burada 5 milyon Suriyeliye sadece merhametinden bakmıyor. Bunu iyi bilmek lazım.

Suriyeliler meselesinde hem maddi hem de sosyal anlamda bizi sıkıştıran bir külfet olduğunu kimse inkar edemez. Muhalefet ısrarla terör devleti kurdurma tarafını gözden kaçırıyor, ‘Biz bunlara neden bakıyoruz’ diyor. Bunun bir de arka planı var. 10 sene öncesine kadar İstanbul’da, Ankara’da bombalar patlıyordu. 30-40 insanımız aynı anda ölüyordu. Bizim insanımız ölüyor. Bütün bu süreç bıçak gibi kesildi. Önce FETÖ’cü hainler ordudan ve emniyetten temizlendi. Sonra da terörü, kaynağında kuruttuk. Ülke içerisindeki terörist sayısı 200’ün altına düştü. Bu, tarihte görülmemiş bir başarı.

Suriyeliler meselesinden en çok etkilenen bakanlık önce bizim bakanlığımız, sonra da İçişleri Bakanlığıdır. Biz çocuk ve kadınlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Sınır ötesi harekatlarda bir terör devleti kurulmasına engel olacaksak, bu bedele biraz katlanacağız. Amerika Birleşik Devletleri, 2 binden fazla konvoyla, TIR’larla silah sevkiyatı yapıyor. Bu silahlar oradaki teröristlere gönderiliyordu. Biz orada, onlarla mücadele ediyoruz. Şimdi peyderpey gönderiyoruz. Biraz daha dişimizi sıkacağız ve 2023’ten sonra bunların hiçbirisi kalmayacak."