Bakan Yanık'tan nafaka açıklaması

Nafaka düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Tartışmaların odağını çözmek açısından söyleyeceğim, bizim bugünkü mevzuatımıza göre süreli nafaka verilebilir” dedi.

Nafaka düzenlemesi için yapılan çalışmalar devam ederken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AKP’ye yakın bir TV kanalında nafaka düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Yanık, “Boşanan her çift hakkında nafakaya hükmedilmiyor” diyerek, “Zaten 2001’den beri edinilmiş mallara katılım diye bir mal rejimimiz var. Dolayısıyla evlilik birliği içinde edinilmiş mallara taraflar ortak oldukları için artık kadınlar lehine çok da fazla nafaka hükmetmeye gerek kalmıyor” açıklamasında bulundu.

“Tartışmaların odağını çözmek açısından söyleyeceğim, bizim bugünkü mevzuatımıza göre süreli nafaka verilebilir” diyen Yanık, “Altını çizerek söylüyorum. Ben bunu yıllardır savunuyorum, her ortamda da tartışmasını yaptım. Taktiri hakime aittir” değerlendirmesinde bulundu.

Adalet Bakanı Bozdağ’ın incelemeye aldığı düzenlemeye göre 2 yılın altındaki evliliklerde 5 yıl, 5 ila 10 yıl arasındaki evliliklerde 12 yıl nafaka verilmesi planlanıyor. Süre sonunda nafaka alan eşin maddi olumsuzlukları devam ediyorsa ‘ara süre’ uygulanacak ve 2-3 yıl daha nafaka alabilecek.