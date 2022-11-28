Bakan Yanık'tan Gaziantep’te 5 yaşındaki çocuğa şiddetle ilgili açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Antep'te zihinsel engelli annesinin şiddet uyguladığı 5 yaşındaki çocuğunun tedavisinin takip edildiğini, ailenin 3 çocuğunun devlet korumasına alındığını açıkladı.

Bakan Derya Yanık, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep'te zihinsel engelli bir annenin, 5 yaşındaki kızına uyguladığı şiddet hepimizi derinden yaraladı. Bakanlık olarak şiddet mağduru kızımızın tedavi sürecini yakından takip ediyoruz. Ailenin 3 çocuğu devlet koruması altına alındı" dedi.