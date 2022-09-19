Bakan Yanık: Yapılan hizmetleri farklı bir isim altında paylaşmak CHP’nin en sevdiği oyun

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iktidara geldiklerinde Aile Destekleri Sigortası başlatacakları açıklamasına ilişkin, “Vaat olarak açıkladığınız hizmetleri biz zaten yapıyoruz. Yıllardır düzenli şekilde uyguluyoruz” dedi.

Konuya dair sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Yanık'ın öne çıkan ifadeleri şöyle:

“Kılıçdaroğlu, dün Aile Destekleri Sigortası adı altında iktidara geldiğinizde hayata geçireceğiniz vaatleri açıklamışsınız. Ancak size hoşunuza gitmeyecek bir haberim var, vaat olarak açıkladığınız hizmetleri biz zaten yapıyoruz. Yıllardır düzenli şekilde uyguluyoruz.

Bugüne kadar yapılan hizmetleri sanki hiç yapılmıyormuş gibi gösterip farklı bir isim altında kamuoyu ile paylaşmak CHP’nin en sevdiği oyun. Bunu İBB’den biliyoruz. Çocuklara süt dağıtmayı insanlık tarihinde ilk kez siz keşfetmiş gibi anlatmanız bunun en trajikomik örneğiydi. Hoş, o da başlamadan bitti.

'Sürekli kopya çekmeyi tercih ediyorsunuz'

Hizmetlerimizi yakından takip ediyorsunuz, farkındayım. Çünkü bizim yaptıklarımızı 'cover'layıp millete yeniymiş gibi sunuyorsunuz. Şükür ki milletimiz bu göz bağcılıklarına prim vermez. Vaktiyle yapmadığınız, bugün yapacağız diye açıkladığınız her hizmeti AK Parti olarak 20 yıl içinde biz yaptık. Sizin hayal dahi edemeyeceğiniz başlıklarda sistemlerimizi kurduk. Yıllardır sürdürüyoruz.

Keşke bu açıklamaları yapmadan önce dersinizi biraz çalışmış olsaydınız ama siz sürekli kopya çekmeyi tercih ediyorsunuz. Size de naçizane tavsiyem, yapılan hizmetleri, harcanan emekleri yok saymak yerine nasıl daha iyi hale getirebiliriz düşüncesiyle hareket ederseniz daha faydalı bir muhalefet yapmış olursunuz.”