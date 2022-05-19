Bakan Yanık: Torpil yok, adayların talip olduğu işi yapma isteği olup olmadığını tespit ettik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 4 bin 175 kişilik personel alımında torpil yapıldığı yönündeki iddialar, elenen kişilerin KPSS'de yüksek puanlar almaları ve sadece mülakatta takılmalarının ortaya çıkması üzerine daha da şiddetlenmişti. Öte yandan CNN Türk'e çıkan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Kesinlikle torpil ve rüşvet yok. Süreci şeffaf yürüttük. 10 bin aday mülakata girdi. Adayların talip olduğu işi yapma isteği ve farkındalığı olup olmadığını tespit ettik" diyerek torpil olmadığını iddia etti.
Yanık, "İşe alım mülakatlarında kesinlik 'torpil' yok. KPSS puan ortalaması 81.15 mülakat ortalaması 84.85. Süreci çok şeffaf şekilde yürüttük. Bizim işimizde kriter tek başına KPSS olamaz. Adayların puanları arasında büyük uçurumlar yok. Mülakatı geçmek için rüşvet iddiası tümüyle yalan" dedi.
"Bu çocukların hepsi 30 yaş altı çoğunlukla" diyen Yanık, şöyle devam etti: