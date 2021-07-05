Bakan Yanık: Kadına yönelik şiddette en alt sıralardayız

Daha önce kadına şiddet vakalarındaki artışın “tolere edilebilir” düzeyde olduğunu söylemesi tepki çeken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık bu kez de "Kadına yönelik şiddette ve ev içi şiddette en alt sıralardayız" dedi.

TRT Haber'de katıldığı programda konuşan Yanık Türkiye'nin kadına yönelik şiddetle mücadelede "azımsanamayacak bir yol aldığını" ileri sürdü.

"Türkiye’nin son 20 yılda verdiği mücadelenin hakkının teslim edilmesi gerekir" diyen Yanık, "Kadına yönelik şiddette ve ev içi şiddette en alt sıralardayız" ifadesini kullandı.

Yanık "Cumhurbaşkanımız, kadın hakları hassasiyeti konusunda eleştirilecek son insandır" diye de ekledi.

Elmalı davası: 'Çizimler bu dosyaya ait değil'

Elmalı davasına ilişkin de konuşan Yanık "Maalesef bu tür konularda dezenformasyon metodu da işliyor. Davayla ilgili olduğu söylenen birtakım ses kayıtları, yazışmalar, çizimler bu dosyaya ait değil" dedi.