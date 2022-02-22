Bakan Yanık: Israrlı takip suç kapsamına alınacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri, Adalet, Milli Eğitim, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'yla birlikte çalışmalar düzenlediklerini açıkladı.
Sabah Gazetesi'nden Fatma Göksu'ya konuşan ve kadına yönelik şiddetle, cinsel istismar konusunda çalışma yürüttüklerini belirten Yanık, "Bugüne kadar mücadelemizi ağırlıklı olarak mağdur odaklı gerçekleştiriyorduk. Mağduru korumaya, güvenlik tedbirleri almaya odaklandık. Mağdur odaklı çalışmamızı bir tarafa bırakmaksızın fail odaklı yaklaşımı hayata geçireceğiz" dedi. Bakan Yanık, "Failin sadece emniyet tedbirleriyle, koruma kararlarıyla mağdurdan uzak tutulması ile bu sorunun tümüyle ortadan kalkmadığını hepimiz gördük" diye konuştu.
Yanık şöyle konuştu: