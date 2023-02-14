Bakan Yanık: Depremden etkilenen 256 bin 605 vatandaşımıza psikososyal destek sağladık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem bölgesinde 3 bin 234 personelle 256 bin 605 yurttaşa psikososyal destek sağlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; Yanık, psikososyal destek ekiplerinin çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yanık, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında afet ve acil durumlarında psikososyal destek hizmetlerinin Bakanlığın koordinasyonunda yürütüldüğünü kaydetti.

Psikososyal desteğin Bakanlığın psikoloji, sosyal hizmet, psikolojik danışmanlık, çocuk gelişimi alanlarında uzman meslek elemanı tarafından verildiğini bildiren Yanık, "Depremden etkilenen illerimizde şu ana kadar 3 bin 234 personelimizle 256 bin 605 vatandaşımıza psikososyal destek sağladık" ifadelerini kullandı.

Psikososyal destek alanında ulusal düzeyde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde olduklarını belirten Yanık, psikososyal destek alanında birliktelik yapmak isteyen ulusal düzeyde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının başvurularını, dilekçeyle birlikte başvuru formu ve görevlendirilecek ekip listeleri doldurularak Bakanlığın Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerektiğini kaydetti. (AA)