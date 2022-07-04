Bakan Yanık: 'Çıtır Çıtır Felsefe' serisi incelenmiş ve 7 kitap muzır ilan edilmiştir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Çıtır Çıtır Felsefe, serisi incelenmiş ve tamamı değil içlerinde sakıncalı içerikler olduğu tespit edilen 7 kitap muzır ilan edilmiştir" açıklamasını yaptı.
Birgün yazarı Gözde Bedeloğlu'nun yazısını alıntılayarak yanıt veren Bakan Yanık şu ifadeleri kullandı:
Çocukları Muzır Neşriyattan Koruma Kurulumuz, alanında uzman kişilerden oluşur ve tek bir amacı vardır: Çocukları, fizyolojik ve psikolojik gelişimlerine zarar verebilecek basılı yayınlardan korumak. https://t.co/vjmNotoFGW— Derya Yanık (@deryayanikashb) July 3, 2022
- Çocukları Muzır Neşriyattan Koruma Kurulumuz, alanında uzman kişilerden oluşur ve tek bir amacı vardır: Çocukları, fizyolojik ve psikolojik gelişimlerine zarar verebilecek basılı yayınlardan korumak.
- Bahsettiğiniz “Çıtır Çıtır Felsefe” serisi incelenmiş ve tamamı değil içlerinde sakıncalı içerikler olduğu tespit edilen 7 kitap muzır ilan edilmiştir. Yersiz iddiaların aksine, muzır ilan edilen bir kitap sansürlenmez veya yasaklanmaz.
- Muzır ilan edilmiş bir yayın çocuklar için zararlıdır ve bu sebeple çocuklara satılamaz, açıkta teşhir edilemez ve reklamı yapılamaz. Yetişkinlerin bu yayınlara erişimi ise kurulun görev alanı değildir.
- 1)İçeriklere bakmadınız, kulaktan dolma bilgilerle devlete çamur atmak amacındasınız. Şaşırtıcı olmaz ama izin vermeyiz. 2)İçeriklere baktınız ve bunların muzır olmadığını düşünüyorsunuz.
- Yazılı olan ve olmayan kaideler toplumumuzun kültürel kodlarını ortaya koymuştur. Çocuklarımızın gelişimine neyin muzır etki yaratacağı sizin şahsi fikirlerinize göre değil toplumsal normlara ve bilimsel tespitlere göre şekillenir.
- Her iki ihtimal de kurulumuzun kararına halel getirmez. Bazı yayınevlerinin ticari kaygıları veya bir takım köşe yazarlarının marjinal ideolojik tutumları Çocukları Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’nu etkileyemez.