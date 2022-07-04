Bakan Yanık: 'Çıtır Çıtır Felsefe' serisi incelenmiş ve 7 kitap muzır ilan edilmiştir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Çıtır Çıtır Felsefe, serisi incelenmiş ve tamamı değil içlerinde sakıncalı içerikler olduğu tespit edilen 7 kitap muzır ilan edilmiştir" açıklamasını yaptı.

Birgün yazarı Gözde Bedeloğlu'nun yazısını alıntılayarak yanıt veren Bakan Yanık şu ifadeleri kullandı:

Çocukları Muzır Neşriyattan Koruma Kurulumuz, alanında uzman kişilerden oluşur ve tek bir amacı vardır: Çocukları, fizyolojik ve psikolojik gelişimlerine zarar verebilecek basılı yayınlardan korumak. https://t.co/vjmNotoFGW — Derya Yanık (@deryayanikashb) July 3, 2022