Bakan Yanık: 'Çıtır Çıtır Felsefe' serisi incelenmiş ve 7 kitap muzır ilan edilmiştir

Bakan Derya Yanık, “Çıtır Çıtır Felsefe, serisi incelenmiş ve tamamı değil içlerinde sakıncalı içerikler olduğu tespit edilen 7 kitap muzır ilan edilmiştir" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Çıtır Çıtır Felsefe, serisi incelenmiş ve tamamı değil içlerinde sakıncalı içerikler olduğu tespit edilen 7 kitap muzır ilan edilmiştir" açıklamasını yaptı.

Birgün yazarı Gözde Bedeloğlu'nun yazısını alıntılayarak yanıt veren Bakan Yanık şu ifadeleri kullandı:

  • Çocukları Muzır Neşriyattan Koruma Kurulumuz, alanında uzman kişilerden oluşur ve tek bir amacı vardır: Çocukları, fizyolojik ve psikolojik gelişimlerine zarar verebilecek basılı yayınlardan korumak.
  • Bahsettiğiniz “Çıtır Çıtır Felsefe” serisi incelenmiş ve tamamı değil içlerinde sakıncalı içerikler olduğu tespit edilen 7 kitap muzır ilan edilmiştir. Yersiz iddiaların aksine, muzır ilan edilen bir kitap sansürlenmez veya yasaklanmaz.
  • Muzır ilan edilmiş bir yayın çocuklar için zararlıdır ve bu sebeple çocuklara satılamaz, açıkta teşhir edilemez ve reklamı yapılamaz. Yetişkinlerin bu yayınlara erişimi ise kurulun görev alanı değildir.
  • 1)İçeriklere bakmadınız, kulaktan dolma bilgilerle devlete çamur atmak amacındasınız. Şaşırtıcı olmaz ama izin vermeyiz. 2)İçeriklere baktınız ve bunların muzır olmadığını düşünüyorsunuz.
  • Yazılı olan ve olmayan kaideler toplumumuzun kültürel kodlarını ortaya koymuştur. Çocuklarımızın gelişimine neyin muzır etki yaratacağı sizin şahsi fikirlerinize göre değil toplumsal normlara ve bilimsel tespitlere göre şekillenir.
  • Her iki ihtimal de kurulumuzun kararına halel getirmez. Bazı yayınevlerinin ticari kaygıları veya bir takım köşe yazarlarının marjinal ideolojik tutumları Çocukları Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’nu etkileyemez. 