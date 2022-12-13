Bakan Vedat Bilgin'den yeni EYT açıklaması: 'Burada gizli bir şey yok'

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Bilgin, "EYT konusunda bizim çalışmamız henüz tamamlanmadı. Çalışmamız bitince açıklayacağız. Burada gizli bir şey yok. Meclis'te anlattım; EYT ilgili sayılar her ay değişiyor. Haziran rakamları bir buçuk milyon demiştik. Şimdi bir milyon sekiz yüz bin civarı oldu. Bu rakamlar da dahil bilinen verileri değerlendirip hesabımızı ona göre yapmamız lazım''. Aralık ayının sonuna kadar çalışmayı bitirip Meclis'e götürürüz diye umuyorum çünkü çok hızlı çalışıyoruz. Yeni değil uzun zamandır çalışıyoruz" dedi.