Bakan Varank'tan 'TOGG ucuz olmayacak' mesajı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank partisince düzenlenen '2023’e Doğru Şehir Buluşmaları' çerçevesinde Nevşehir’e gitti. Programına basın toplantısı ile başlayan Bakan Varank, Türkiye'de üretileceği belirtilen otomobil TOGG hakkında da bilgi verdi.

"TOGG'un ilk seri üretim araçları inşallah 29 Ekim'de Gemlik'te fabrikada seri üretimden inmiş olacak. Ve biz o gün cumhuriyetimizin 100. yılını karşılarken ülkemize büyük bir gururu hep birlikte yaşatacağız" diyen Bakan Varank, kendisine TOGG’un olası fiyatınının sorulması üzerine "C sınıfı SUV araçlarla aynı fiyatta olacak" dedi.

Bakan Varank, TOGG’un fiyatı hakkında açıklamalarda bulundu. Varank, “Fiyatla ilgili sorular bize çok soruldu. Başından beri de aynı şeyi söylüyoruz. Biliyorsunuz bu bir özel sektör yatırımı. Burada şirketin bir fiyat politikası var. Başından beri şunu söylüyorlar. 'Biz piyasaya C sınıfı SUV bir araçla çıkacağız. Dolayısıyla aynı segmentteki yani C sınıfı SUV segmentindeki içten yanmalı, benzinli dizel araçlar hangi fiyattan satılıyorsa biz o fiyat marjından piyasaya gidip rekabetçi olacağız'. Başından beri söyledikleri bu. Bu manada da fiyatını merak edenler listeleri alırsınız elinize. Şu anda piyasada C sınıfı SUV araçlar hangi fiyatlardan satılıyor? Bakarsınız aklınızda bir fikir oluşur. 'Demek ki TOGG da bu fiyatlardan piyasaya çıkacakmış diyebilirsiniz. Yoksa şundan satılacak, bundan satılacak diye hiçbir zaman bizim bir açıklamamız olmadı. Başından beri piyasaya çıktığımda C sınıfı SUV segment araçlarla aynı marjda satılma hedefi var. Şirket bu minval üzere de çalışmalarına devam ediyor” ifadelerini kullandı.