Bakan Varank'tan İmamoğlu'na: Panolara yalandan 150 günde 150 proje yazarak bu işler olmuyor

Bağcılar’da Erişebilir Bilim Projesi Tanıtım Töreni düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank burada yaptığı konuşmada "Sadece laf salatalığıyla, demagojiyle siyaset yapmaya çalışıyorlar" dedi.

Bakan Varank, şunları kaydetti:

"Bizim belediyecilik anlayışımız bu, biz vatandaşımızla iç içe, onlarla bir ve beraber olarak, bize emanet edilen pozisyonlarda vatandaşımıza hizmet etmek istiyoruz. Halktan tarafa olduklarını söyleyenler, vatandaşlar için iktidara geldiğini söyleyen belediyeler var. İşte Cumhuriyet Halk Partili belediyelere baktığınızda, lafla çok şey yaptıklarını söylüyorlar ama icraata geldiğinde ortaya hiçbir şey koymadıklarını biz gayet iyi bir şekilde görebiliyoruz.

Sadece laf salatasıyla, demagojiyle siyaset yapmaya çalışıyorlar. Ve ben bu kürsüden şu çağrıyı yapıyorum; gerçekten belediyecilik nasıl olur, vatandaşlarımıza hizmet nasıl olur görmek istiyorsanız başta İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere gelsin Bağcılar Belediyesini ziyaret etsin, Engelliler Sarayı'nı ziyaret etsin.

Yalandan 150 günde 150 proje yazarak bu işler olmuyor. Bakın dünya literatürüne temel atmama törenini sokan CHP'li belediye başkanı. Bunların bir hizmet diye bir derdi yok. Temel atmama töreni nedir ya? Ben vatandaşa hizmet etmeyeceğim demenin dünyaya ilan edilmesidir. Dolayısıyla biz vatandaşlarımızla Allah'ın izniyle yol yürümeye devam edeceğiz. Onlara hizmet etmeye devam edeceğiz. En güzel işleri biz belediyelerimizle gönül belediyeciliğiyle yerine getireceğiz ve tekrar söylüyorum, Belediyecilik nasıl yapılır görmek isteyen özellikle Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları gelsinler Bağcılar Belediyesini ziyaret etsinler. Başkanımız onlara bir çay ısmarlar hem de vatandaşla bir araya gelmiş olurlar." (AA)