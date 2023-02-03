Bakan Varank: Kanada'sı, Amerika'sı altın madenciliği yapıyorsa biz niye yapmayalım?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Balıkesir'de toplu açılış töreninde konuştu. Varank, ülkede yılda 40 tona yakın altın madeni çıkartıldığını ifade ederek, "AK Parti iktidarı öncesinde hiç yapılmayan bir alandı. Şu anda yılda 40 tona yakın altın madeni çıkarıyoruz ve bunu ekonomiye kazandırıyoruz. Madencilik gerçekten hem sanayinin hem kalkınmanın olmazsa olmaz başlıklarından biri.” dedi.

Varank, şöyle devam etti:

"Ben madencilik hususuna çok önem veriyorum. Altın madenciliğine çok önem veriyoruz ve bu hususu sürekli kürsülerde dile getirmeye çalışıyorum. Beni eleştirenler oluyor. Diyorlar ki 'Sen doğa düşmanı mısın? Çevre düşmanı mısın?’ Hayır elbette biz doğa düşmanı falan değiliz ama bu işi doğru yapıyorsanız, kurallara uyarak yapıyorsanız emin olun o altınları toprağın altında bekletmek enayilikten başka bir şey değil. Bugün Kanada'sı, Amerika'sı dünyanın gelişmiş Batılı ülkeleri, altın madenciliği yapıyorsa biz niye yapmayalım? Yeter ki kurallara uyalım, gerekli tedbirleri alalım. Doğru düzgün işimizi yapalım. Onun için bu değerleri mutlaka ekonomimize kazandıralım. TÜMAD Madencilik bu manada en doğru bu işi yapan firmalardan biri. Sadece Türkiye'de değil Birleşmiş Milletler nezdinde başarısı tescil edilmiş bir maden şirketi. Şimdiye kadar bu işi güzel yaptılar. İnşallah bundan sonra da bizi mahcup etmezler."