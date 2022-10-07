Bakan Soylu: Korsan taksicilik konusundaki yönetmeliği tamamlıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyup Aksu, Kağıthane'deki İstanbul Taksiciler Esnaf Odasında düzenlenen çalışma toplantısında bir araya geldi.

"Araçların yenilenmesinde, esnaf ve kefaretin kredi uygulamalarında bu kredilerin yüzde 9'luk, 9.5'luk oranla uygulanmasında büyük bir yenilenme imkanı haiz oldu" diyen Soylu şöyle konuştu:

"Bu daha da geliştirilmeli. Yaklaşık 4 milyar 250 milyon liralık bir bölgesel kredi hacmi, sadece İstanbul için böyle bir kredi hacmi oluşturulmuş. Bu da önemli bir şey. Birtakım teknolojik yenilikler var. Hazırlanmış, yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Bunu da bir vesileyle burada hep beraber değerlendireceğiz ve konuşacağız. İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımıza, gençlerimize, yaşlılarımıza, tüccarımıza, esnafımıza mahcup olmamak durumundayız. Sorumluluktan kaçan bir yapımız yok. Biz birbirimizi yıllardan beri tanıyoruz. Bu işi ya çözeceğiz, ya çözeceğiz. Şahsen üzerime ne düşüyorsa onu da yapmakla mükellefim. Hep beraber oluşturacağımız bir kurulla sürekli çalışacak, 24 saat birbiriyle iletişim içerisinde olacak, eksikleri tespit edecek ve üzerine gidecek bir meseleyle, bir sinerji oluşturmamız lazım. Bunu oluşturalım, bize yeter. Göreceksiniz sonucu da çok güzel olacak. Tekrar söylüyorum, İstanbul'da, İstanbul taksicilerine Allah nasip edecek çok kısa süreç içerisinde İstanbul'un en memnun esnaflarından birincisi haline gelecek. Korsan taksicilik yapanlarla ilgili ehliyet ceza puanı konusunda yönetmeliği de tamamlıyoruz."

Yerlikaya da yıl sonu itibarıyla 16 milyon turist ağırlayacaklarını belirterek, "Misafirlerimiz, yerli misafirlerimizle beraber bu dünyanın 13. büyük metropolünde günlük 7.5 milyon toplu taşıma, taksi bunların içerisinde toplu taşıma söz konusu" diye konuştu.

Kentte, 18 bin 395 taksi ve 45 bin 554 şoför bulunduğunu bilgisini paylaşan Vali Yerlikaya, "İstanbul'a gelen yerli ve yabancı misafirlerimizin şehrimizden taksi hizmetinin konforundan söz ederek buradan ayrılmalarına vesile olmak istiyoruz. Neler olabilir bunları istişare etmek için buradayız. Ben istişarelerimizin şehrimiz, taksilerimiz, onların değerli şoförleri için, hepimiz için, her birimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.