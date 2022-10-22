Bakan Soylu: Gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 50 bin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından bir video paylaşarak açıklama yaptı.

Bakan Soylu şunları söyledi:

"Ülkelerinden savaş ve benzeri sebeple ülkemize gelen sığınmacılar var. Bunların da sayısı farklı ülkelerden toplam 320 bin kişi. Yine savaştan kaçarak uluslararası kurallar çerçevesinde ülkemize gelen geçici koruma kapsamında kayıtlı Suriyeliler var. Suriyeli kardeşlerimizin gelişi, 2011'de başladı. En yoğun dönem 2013 ile 2016 arasında oldu. 2018'den beri Suriyeli sayısı hemen hemen aynı kaldı. 2018 sayımız, 3 milyon 623 bindi, halihazırdaki sayı ise 3 milyon 629 bin kişi.

Sınır dışı oranımız ise toplamda yüzde 69, Afgan kaçak göçmenlerde yüzde 65, Pakistanlı kaçak göçmenlerde ise her kaçak göçmenin yüzde 85'idir. Avrupa'da bu oran yüzde 10'dur. 2021 yılbaşından eylül ayına kadar gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 43 bin 420'ydi. Şu anda bu sayı 50 bin oldu. Suriyelilerin sayısı 2013, 2016 arasında 12,5 kat artmıştı. Son 4,5 yılda yurt içindeki Suriyeli sayısı, buradaki çocuk doğumlara rağmen değişmediği ve artmadığı gibi aldığımız tedbirlerle göçe hazır 6 milyon insan güvenli hale getirdiğimiz, Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde kaldı. 2019'da 201 bin kaçak Afgan yakalamıştık, geçen yıl 70 bin, bu yıl ise halen 94 bin." (AA)