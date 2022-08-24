Bakan Soylu: Festival adı altındaki gayrikanuni organizasyonlara devlet izin vermez

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 1-4 Eylül tarihinde 16 sanatçının katılımıyla düzenlenecek olan 'Milyonfest Fethiye'nin Muğla Valiliği tarafından iptal edilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Valileri uyarıyorum; öyle kafanıza göre gençlerin eğlenmesini yasaklayacaksınız, biz hepimiz de boynumuzu eğeceğiz mi zannediyorsunuz? Yok öyle yağma. Konser yasaklamaya devam ederseniz, milyonları karşınızda bulacaksınız. Şakşakçılık yapmayın, devletin valisi olun. Devletin!" demişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan iptal kararına tepki gösteren Kılıçdaroğlu’na yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Soylu, "Festival adı altında bir dizi sahtekarın gayrikanuni olarak yapmak istediği hiçbir organizasyona devlet izin vermez" ifadesini kullandı.

Söz konusu paylaşım şöyle:

"SSK (eski) Genel Müdürü, sözüm ona valileri tehdit etmiş, Çok korkmuşlar(!) Festival adı altında bir dizi sahtekarın gayrikanuni olarak yapmak istediği hiçbir organizasyona devlet izin vermez Tehditlerin, oyunbazlığın, devlete sökmez. Valileri İMAMOĞLU ile karıştırdın galiba."