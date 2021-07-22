İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin Murgul'daki sel felaketinde bir kişinin kayıp olduğunu açıkladı.
Soylu, "Artvin Murgul'daki selde 1 vatandaşımızın kayıp olduğu bilgisi var, arama çalışmaları devam ediyor" açıklaması yaptı.
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Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Bakan Soylu: Artvin selinde 1 kişi kayıp
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin Murgul'daki sel felaketinde bir kişinin kayıp olduğunu açıkladı.
Haber Merkezi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin Murgul'daki sel felaketinde bir kişinin kayıp olduğunu açıkladı.
Soylu, "Artvin Murgul'daki selde 1 vatandaşımızın kayıp olduğu bilgisi var, arama çalışmaları devam ediyor" açıklaması yaptı.