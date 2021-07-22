Bakan Soylu: Artvin selinde 1 kişi kayıp

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin Murgul'daki sel felaketinde bir kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

Soylu, "Artvin Murgul'daki selde 1 vatandaşımızın kayıp olduğu bilgisi var, arama çalışmaları devam ediyor" açıklaması yaptı.