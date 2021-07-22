Bakan Soylu: Artvin selinde 1 kişi kayıp

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin Murgul'daki sel felaketinde bir kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin Murgul'daki sel felaketinde bir kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

Soylu, "Artvin Murgul'daki selde 1 vatandaşımızın kayıp olduğu bilgisi var, arama çalışmaları devam ediyor" açıklaması yaptı.

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