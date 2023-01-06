Bakan Soylu AKP grup toplantısını merdivenlerden izledi

Gazeteci Özlem Gürses sosyal medya hesabından, AKP grup toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun merdivenlerde oturduğunu aktardı.

Bakan Soylu'nun merdivende oturması tartışmalara yol açarken Gürses, Soylu'nun kendi isteğiyle merdivenlerde oturduğunu şu sözlerle ifade etti:

"AKP Grubunu izliyorum… ilk defa bütün Ankara gazetecileri ile grubu izliyorum… İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kabine koltuklarında değil, merdivende oturuyor… meslektaşlarıma sordum ‘çağrıldı kabineden ama gidip oturmadı’ dediler…"

Haber 7’ye konuşan İçişleri Bakanlığı kaynakları ise konuyla ilgili olarak, "Sayın Bakanımız bir program nedeniyle grup toplantısına biraz gecikti. Böyle olunca da kimseyi rahatsız etmek istemedi bu nedenle merdivenlere oturdu” açıklamasını yaptı.