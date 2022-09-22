Bakan Soylu açıkladı: Thodex'in kurucusunun iade edileceğini düşünüyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Thodex dolandırıcısı Faruk Fatih Özer'in iade süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Soylu "Muhataplarımızla durumu değerlendiriyoruz. Oranın da bir işleyişi var. Zannediyorum önümüzdeki mahkemede iade edileceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Soylu şunları kaydetti:

"Suçluyu dağda da şehirde de bulup adalete teslim ediyoruz. Bütün bunları gerçekleştirirken de devletin irade, güç ve kabiliyetini ortaya koymaya çalışıyoruz. Kim nerede olursa olsun milletimize ve devletimize karşı suç işlerse hesabını burada verecek. Hiç endişeniz olmasın."

