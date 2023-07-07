Bakan Şimşek'in KKM'yi eleştirdiği öne sürüldü, bakanlıktan açıklama geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bloomberg'in, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Kur Korumalı Mevduat'ı (KKM) eleştirdiğine dair haberini yalanladı.

Bloomberg'ten Kerim Karakaya'nın haberine göre Şimşek, Perşembe günü yabancı yatırımcılarla yaptığı özel bir toplantıda KKM'ye dair sert eleştirilerini dile getirdi. Şimşek, KKM'nin önemli zorluklar yaratan kötü bir fikir olduğunu söylediği öne sürüldü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün akşam saatlerinde yayımlanan habere dair açıklamada bulundu. Bakanlık açıklamasında söz konusu haber yalanlanırken, habere dair, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten bizzat duymadığınız yönlendirmeli, dedikodu tarzı, masa başı kurgulanan, art niyetli haberlere lütfen itibar etmeyiniz" ifadeleri kullanıldı.

'Masa başı, uydurma bir haberdir'

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Bloomberg International Londra muhabiri Kerim Karakaya imzası ile dün akşam saatlerinde yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in bir grup yatırımcı ile toplantısının içeriğine ilişkin haberin tüm unsurları masa başı, uydurma bir haberdir.

Aksine: Kur Korumalı Mevduata ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'TL cinsi enstrümanları cazip hale getirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede Kur Korumalı Mevduat'ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz.' açıklaması yapmıştı.

Ancak, ilgili muhabire haberin yazım sürecinde bilgilerin doğru olmadığını bildirmemize rağmen 'Bakanlık yorum yapmadı.' ifadeleri ile gerçek dışı, yalan haberini ısrarla yayımladığı görülmüştür.

Bu çerçevede: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten bizzat duymadığınız yönlendirmeli, dedikodu tarzı, masa başı kurgulanan, art niyetli haberlere lütfen itibar etmeyiniz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."