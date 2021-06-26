Bakan Selçuk'un kardeşinin ortağı konuştu: 'Bakanlık içinde soygun yapmak üzere örgütlenmiş bir grup...'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kardeşinin eğitim kurumlarına 25 milyon liralık satış yaptığına dair bilginin ortaya çıkmasının ardından şirketin ortağı sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Konuya ilişkin HKP tarafından suç duyurusunda bulunulması sonrası sosyal medyadan açıklama yapan İnova Akademi Bilişim Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Özdemir, “Sayın Parti Yetkilisi, ben hakkında suç duyurusunda bulunduğunuz kişilerden Selçuk Özdemir’im. Suç duyurusu işlemleri bir taraftan yürürken, İnova Akademi’yi, projemiz Bilişim Garajı’nı, beni, Ziya Hoca’nın Bakan olmasından çok önce başlayarak ve bu halkın gerçekten kurtuluşu için neler yaptığımızı yakından görmenizi ve tanımanızı rica ediyorum. Bakanlık içinde soygun yapmak üzere örgütlenmiş bir grubun bizi alet etmeye çalıştığı pisliğe bir gram bulaşmayı bırakın Hoca’nın bakanlığından önce de sonra da bu toplum için boyumuzu aşan neler yaptığımızı göreceğinizi düşünüyorum” dedi.

Odatv, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un kardeşi Oktay Selçuk’un yönetim kurulunda olduğu İnova Akademi Bilişim Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adlı şirketin, son iki yılda başta özel okullar olmak üzere birçok kuruma 25 Milyon 678 bin 159 TL’lik satış yaptığını ortaya çıkarmıştı.