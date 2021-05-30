Bakan Selçuk'tan eğitime ilişkin 3 tarih

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hürriyet köşe yazarı Fatih Çekirge'nin sorularını yanıtladı.

Telafi eğitiminin kabine toplantısı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmesinin ardından bu hafta başı netleşeceğini belirten Selçuk, telafi eğitiminin haziran ayı başında başlamasını ve yüz yüze olmasını istediklerini söyledi.

Selçuk, Çekirge'ye verdiği yanıtta, karneleri 2 Temmuz'da vereceklerini söyledi.

Okulların açılış tarihine ilişkin konuşan Selçuk, iklim koşulları açısından okulların ağustos ayında açılmasının doğru olmadığını düşündüklerini, o nedenle okulları Eylül gibi açmayı planladıklarını belirtti.