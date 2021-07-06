Bakan Selçuk karıştırdı: Bilim insanları okullar için 'risk var' demiyor 

2020-2021 öğrenim yılı eğitimin karanlık dönemi olarak tarihe geçecek. EBA, uzaktan eğitim, yapılan ve yapılmayan sınavlarla verilen ve verilmeyen notlar. Bir dizi skandalla tamamlandı ama skandallar bitecek gibi görünmüyor.

Sonbahar’da “düze çıkacağımız” en yetkili ağızlardan ilan edilmişken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 6 Eylül’de okullarda eğitimin başlayacağını duyurdu ama kafa karıştıran bir kaydı düşmeyi de ihmal etmedi.

Selçuk şöyle konuştu: “Bilim insanları 'risk var' dediğinde 'hayır okulları açık tutmak istiyoruz, siyasal karar budur' deme hakkımız yok.”

Bilim insanlarının okullar ve okul çağındaki çocuklar için söyledikleri gerçekten “risk var” cümlesiyle özetlenebilir mi?

Konuyla ilgili Tomris Cesuroğlu’nun görüşüne başvurduk. Cesuroğlu uzun süredir özellikle ilkokullar ve okul öncesi eğitimin Covid-19 riski öne sürülerek durdurulmasının yanlış olduğunu savunuyor. Dünyadaki örneklerde de okulların en son kapanıp, ilk önce açılacak yerler olarak görüldüğünün altını çiziyor. Selçuk’un son açıklamasını hatırlatarak oldukça açık bir soru sorduk Cesuroğlu’na: “Bilim insanları ‘risk var’ diyor mu?”

Cesuroğlu şöyle yanıtladı:

“Bu sorunun yanıtı 2020’nin yaz aylarından beri oldukça net: Pandemide okullar, özellikle ilkokullar ve okul öncesi dönemin açık olması ne öğrenciler, ne öğretmenler, ne de toplum için belirgin bir risk yaratmıyor. Bu konuda ilk kapsamlı raporu Avrupa Hastalık Kontrol Dairesi ECDC Ağustos 2020’de yayınladı. Sonbaharda Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu UNICEF’in raporları ve çağrıları buna eklendi. Amerikan Hastalık Kontrol Dairesi CDC de sonbaharda ortaya koyduğu verilerle okulların güvenli olduğunu, açılması gerektiğini söyledi. Kasım 2020’de özellikle Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi bir çağrı yaptı. Okullar, özellikle de ilkokullar, pandemide EN SON kapatılacak yerler olmalıdır dedi. Bunun anlamı şu: bir ülkede her yeri kapattınız, artık kapatacak sadece ilkokullar ve hastaneler kaldı.

Bunun dışında tüm iş yerleri kapalı, tüm yetişkinler evlerinde. Ancak o zaman ilkokulları kapatmaya sıra gelebilir. Buna mecbur kalındığında süre çok kısa tutulmalı, en fazla haftalar bazında olmalı. Açılma sırasında da okullar, diğer tüm sektörlerden önce İLK açılan yerler olmalı. Burada da okul öncesi ve ilkokullar, ortaokullar ve liseler sıralaması izlenmeli. ECDC’nin Aralık 2020 ve Ocak 2021’de yaptığı güncellemeler, Dünya Sağlık Örgütü’nün Mart ve Nisan aylarında tekrar tekrar yaptığı açıklamalar da bu yöndeydi. Geçtiğimiz hafta Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi UNICEF ve UNESCO ile ortak bir üst düzey toplantı yaparak bu çağrıyı çok daha güçlü bir şekilde tekrarladı.”

Doktor Tomris Cesuroğlu, uluslararası kurumların veriyle, bilgiyle bunları söylediğini ama ülkemizde pandeminin başından beri bu önerilerin tam tersinin yapıldığını düşünüyor. Gerçekten de Türkiye ilk önce okulları kapattı, en son okulları açtı. Cesuroğlu “uluslararası bilimsel önerilere bakarsanız, Türkiye’de okulları kapalı tutma kararı bilimsel bilgiye göre alınmış bir karar değil” görüşünde.

Türkiye’de okullarda yayılımın uluslararası verilerden farklı olduğunu, daha fazla olduğunu gösteren tek bir işaret olmadığını söyleyen Cesuroğlu şunları ekledi:

“Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları ne yazık ki okullarda görülen vakalar, bunların okulda yayılım olup olmadığı konusundaki verileri açıklamıyor. Milli Eğitim Bakanı birkaç kez televizyonlarda okullarda görülen tüm vakaları izleyen bir sistemleri olduğunu, buna göre okullarda görülen vakaların toplumdan daha az olduğunu söyledi. Ancak bu verileri açıklamıyorlar. Sahadan filyasyon ekiplerinden aldığımız bilgiler okulların açık olduğu dönemde okullarda yayılım olmadığını, tüm dünyada olduğu gibi öğrenci ve öğretmenlerin virüsü ağırlıklı olarak okul dışı ortamlardan, özellikle evlerinden aldığını gösteriyor. Bu bilimsel bilgi devlet tarafından şeffaf bir şekilde paylaşılsa, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de durumun bu olduğu gösterilse, ailelerin ve öğretmenlerin içi rahatlayacak. Ancak sanırım o zaman da doğal olarak herkes ‘peki, bütün sene okullar neden kapalı tutuldu?’ sorusunu gündeme getirecek.

Sorun virüste değil, eğitim sisteminde

"Pandemi ya da başka bir dönem fark etmez, her şartta okulların kapalı kalması istisnai bir durum olmalıdır, ‘norm’ değil. Dünyada eğitime değer veren tüm ülkelerin uygulaması bu yönde oldu. Türkiye’de ise ‘Eğer vaka sayıları çok düşerse, salgın tam kontrol altına alınırsa okulları açarız’ gibi bir görüş hakim oldu. Aslına bakarsanız, pandemi bahanesiyle okulların kapalı tutulması ‘norm’ haline geldi. Ancak bahsettiğim bütün uluslararası öneriler bu yaklaşımın yanlış olduğunu, pandemi süresince okulların gayet güvenli bir şekilde açık tutulabileceğini, alınması gereken önlemlerin, özellikle 12 yaş altında, ilkokul yaş grubu için son derece basit olduğunu gösterdi. Bu önlemler Türkiye’de yapılmayan, yapılamayacak şeyler değil.

Ekim 2020'den beri bunu ceşitli yazılarda, raporlarda, calışmalarda gösterdik. Türk Tabipleri Birliği Mayis ayından beri egitim seviyelerine göre uyarlanmış basit önlemlerin tutarlı bir şekilde uygulanması ile okulların açık tutulması gerektiğini anlatıyor.

Yani bilim okullardaki riskin nasıl düşürülebileceğini bir senedir çok net bir sekilde gösteriyor.

Sorun virüste değil, eğitim sisteminde."