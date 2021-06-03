Bakan Selçuk aşılanan öğretmen sayısını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugüne kadar 813 bin öğretmenin aşılandığını, bu ay da geriye kalan eğitim çalışanlarının aşısının tamamlanacağını açıkladı.

2021-2022 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitim planladıklarını söyleyen Selçuk "Okulların eylül başında açılmasını istiyoruz. Niyetimiz her zaman açmaktan yana ama riski gördüğümüzde de kapatırız. Öğretmenimizi, çocuklarımızı riske sokacaksak bunun adı eğitim olmaz, risk olur" ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerin aşılanabileceklerini söylemişti.

Öte yandan tüm öğretmenlerin aşılanmasına başlanacağı duyurulan 7 Haziran'da aynı zamanda orta okullar ve liselerde haftada iki gün yüz yüze eğitim başlıyor. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecek.