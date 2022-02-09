Bakan Pakdemirli, yangınlara müdahale için yeterli araç olduğunu savundu

Türkiye geçen yıl yangınlarda binlerce hektar ormanlık alanını kaybederken, müdahalenin yetersiz olduğu ortaya çıktı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, elde yangın söndürme uçağı olmadığı ve Türk Hava Kurumu’nun (THK) uçakları da kullanılmadığı için dışarıdan kiralama yapıldı. Yangınların, yardıma gelen uçaklarla kontrol altına alınabildiği öğrenildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise daha önce yaptığı açıklamada, “Geçen yıl 3 uçak ve 39 helikopter yangınla mücadelede kullanıldı. Bu sayılar yeterli” ifadelerini kullanmıştı.

'Yangınlar 2021'de yüzde 755 artış gösterdi'

Öte yandan, geçen yıl Türkiye’de 177 bin hektar orman yandı. 2008-2020 arasında her yıl ortalama 20 bin 760 hektarlık alan yanarken, bu miktar 2021’de yüzde 755 arttı. Geçen yılki yangınlarda yeterli sayıda uçak ve helikopter yoktu.

Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı’nın görüşüyse tam ters yönde. CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel’in soru önergesine yanıt veren Bakan Pakdemirli, 3 uçak ve 39 helikopter kullanıldı. Bu sayılar yeterlidir” ifadelerini kullandı.