Bakan Özer: Tüm antidemokratik uygulamalar son 20 yıl içerisinde ortadan kaldırıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitimde "tüm antidemokratik uygulamaların son 20 yıl içerisinde ortadan kaldırıldığını" ileri sürdü.

Özer, "Bir ülkenin en kalıcı sermayesi beşeri sermayesiyken o sermayenin niteliğini arttırmayla ilgili hiç derdi olmayanlar işte ülkenin evlatlarının eğitimle buluşması için başörtüsü yasağını, katsayı uygulamasını koydular" dedi.

İmam hatip okullarının, 1951 yılından itibaren yapılan atılımlarla Türkiye'nin her noktasında yaygınlaştırıldığını belirten Bakan Özer, 1990 ile 2000 arasında iki müdahaleye maruz kalındığını söyledi.

Müdahalelerden birincisinin zorunlu eğitimin 5 yıldan 8 yıla çıkartılması olduğunu öne süren Özer, "Tamamen imam hatip ortaokullarının kapatılmasına matuf bir eğitim politikası, hiçbir iyi niyeti olmayan. Bunu geçenlerde konuştuk. Bazıları dedi ki, 'Milli Eğitim Bakanı oturduğu koltuğundan haberdar değil. Zorunlu eğitim 5 yıldan 8 yıla çıkıyor, niye itiraz ediyor Milli Eğitim Bakanı?' Şimdi orada imam hatip ortaokullarının kapatılmasının üzerini örtüyor. Eğitimin 8 yıla çıkartılmasıyla ilgili sanki ben itiraz ediyormuşum gibi algılıyor. Madem öyleyse 4+4+4'te 8 yıl 12'ye çıkıyordu, o zaman niye itiraz ettiniz?" diye konuştu.

İkinci müdahalenin 1999'da yürürlüğe giren, 2012'ye kadar yürürlükte kalan katsayı uygulaması olduğunu dile getiren Özer, bunun amacının akademik olarak başarılı öğrencileri imam hatip okullarından ve meslek liselerinden uzaklaştırmak olduğunu öne sürdü.

Özer, "Dinini, değerlerini bilen ve yüksek öğretime gitme potansiyeli olan insanların imam hatiplerden uzaklaşmasını sağlayarak, dinini bilen vali, imam hatip mezunu kaymakam, iş adamı, bürokrat olmasını engellemek. Yani kültürel iktidarın paylaşımını imam hatiplileri dışlayarak gerçekleştirmek" ifadelerini kullandı.

'Tüm antidemokratik uygulamalar son 20 yıl içerisinde ortadan kaldırıldı'

Meslek liselerinde de işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetişmesinin engellenerek Türkiye'nin ekonomik kalkınma hamlesinin sekteye uğratılmak istendiğini, tüm bu antidemokratik uygulamaların son 20 yıl içerisinde ortadan kaldırıldığını savunan Özer, şöyle devam etti:

"Bugün insanlar çok rahat konuşuyor. 'Şu okulların da olması lazım, öğrenci sayısının şöyle olması lazım, eğitim kalitesinin böyle olması lazım.' diyenlerin arka planına bakın. İşte bu dönemler içerisindeki başörtüsü yasağını ortaya koyanlar, katsayı uygulamasının ortaya çıkmasıyla ilgili fikir üreten insanlar... Buradaki çoğu öğrencimiz, bu ülkenin eğitim sisteminin kendi öz evlatlarına başörtüsü yasağı uyguladığından belki haberdar bile değil veyahut da o duyguyu aynı şekilde hissedemiyorlar. Düşünün, burada başörtülü öğrencilerimiz var. Kapıya gelip okulun içerisine giremiyordunuz. Yükseköğretim kurumlarının önünde ikna odalarına öğrencilerimiz başlarını açmaları için alınıyordu. Bir ülkenin en kalıcı sermayesi beşeri sermayesiyken o sermayenin niteliğini arttırmayla ilgili hiç derdi olmayanlar, işte ülkenin evlatlarının eğitimle buluşması için başörtüsü yasağını, katsayı uygulamasını koydular. Bir sürü antidemokratik uygulamayı eğitim politikası olarak yürürlüğe soktular. Bunu yaparken beşeri sermayenin niteliğini arttırmayla ilgili okullaşma oranlarında devasa yatırım yaptılar mı? Hayır."