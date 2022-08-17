Bakan Özer: Son 20 yıl eğitimde bir başarı hikayesidir

Bir dizi programa katılmak üzere Van'a gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, il eğitim değerlendirme toplantısının ardından Uygulama Oteli Konferans Salonu'nda 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı'na katıldı.

Burada eğitimcilere hitap eden Bakan Özer, Van'ın eğitim durumuna ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptıklarını anımsattı.

'Biz sizlerin hizmetkarıyız'

Van'ın 2022 yılındaki Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bütçesi olan 705 milyona ilave olarak 1 milyar 750 milyonluk yatırımı kazandırma kararı verdiklerini ifade eden Bakan Özer şunları söyledi:

“Dolayısıyla Van'ımızın Milli Eğitim Bakanlığı 2022 yılı bütçesini 705 milyondan yaklaşık 2 buçuk milyara çıkartmış bulunuyoruz. Bu eğitim yatırımlarının, yeni yatırımların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak tüm illerimizin eğitimde çok daha güçlü olması için, çocuklarımızın çok daha nitelikli bir şekilde eğitim alabilmesi için, öğretmenlerimizin çok daha huzurlu ortamlarda, okul yöneticilerimizin çok daha emniyetli, huzurlu ortamlarda ve severek gönüllü bir şekilde bu süreçlere katkı vermeleri için bakanlığın her türlü imkanını seferber edeceğiz.

Bu bağlamda biz sizlerin hizmetkarıyız. Sizin ihtiyaçlarınızı nasıl karşılayabiliriz? Tüm bürokrasideki arkadaşlarımızla birlikte sahada değerlendirmeye, dinlemeye ve hızlı bir şekilde karşılamaya çalışıyoruz.”

'Ülkenin geleceği açısından önemli katkıda bulunuyoruz'

2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıklarına erken başladıklarını dile getiren Özer konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Hepinizin malumu olduğu üzere 17 Haziran'da okullar kapandıktan sonra tüm okul yöneticilerimize bir hafta sonra İstanbul'da çok kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yaptık. Hem bir yıllık politikalarımızda gelinen noktaları birlikte değerlendirme imkanımız oldu hem de İstanbul'un tüm okullarının, anaokulundan liseye kadar tüm okullarının temizlik, kırtasiye, küçük onarım ve donatım ihtiyaçlarını o gün itibariyle karşıladık.

İstedik ki 2022-2023 yılına çok daha sağlıklı bir şekilde girelim. Okullar sadece eğitim öğretimin yapıldığı yerler değildir. Bir ülkenin en kıymetli sermayesi olan beşeri sermayesinin niteliğinin çok boyutlu bir şekilde arttırıldığı yerlerdir. O gençlerimizin, yavrularımızın psikososyal duygusal gelişimlerini yaptıkları yerlerdir.

Akran eğitiminin olduğu yerlerdir, kültür, sanat, spor faaliyetlerinin olduğu yerlerdir. Dolayısıyla okullar kapalı olduğu zaman telafi edilmesi gereken tek şey öğrenme kayıpları değildir. Öğrenme kayıplarının çok daha öncesinde başka kayıplar vardır. En fazla kayıplardan maliyet ödeyenler de bu imkanlara en fazla ihtiyaç olanlardır.

İşte bir buçuk yıllık eğitime ara vermenin dijital platformlarda bu süreçleri yönetmenin istediğiniz kadar dünyanın en mükemmel dijital platformunu da inşa etseniz beşeri sermayenin ödeyeceği maliyetleri telafi edebilmeniz mümkün değil.

Onun için o bir yıl içerisinde 2022-2023 eğitim öğretim yılında o fedakarlıklarınız, maskeyle ders anlatmalarınız, süreçleri çok sağlıklı bir şekilde yönetmenizle ve devasa bir kitlenin 18.9 milyonluk bir kitlenin okullarla bütünleşmesini sağlamadaki göstermiş olduğunuz yüreklilik gerçekten müthiş bir şey. Sizleri kutluyorum. Ülkenin geleceği açısından çok önemli bir katkıda bulunuyoruz."

'Okulları açık tutamasaydık gerçekten mahvolacaktık'

Pandemi sürecinde okulları tedbirlerle açık tutuklarını ifade eden Bakan Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Milli Eğitim Bakanı olarak sözünde durarak hem birinci dönemin sonunda hem de ikinci dönemin sonunda siz değerli çalışma arkadaşlarıma, idari personeline, öğretmen, idari personel ayrımı yapmadan teşekkür belgesi, başarı belgesi verdim. Ve ilk kez gerçekten bundan da büyük mutluluk duyuyorum. İlk kez bir Milli Eğitim Bakanı tüm çalışanlara, tüm öğretmenlerine bir yılda iki defa başarı belgesi vermiş oldu. Bu popülist bir yaklaşımdan ziyade tarihe bir not düşme anlamında kıymetlidir. Eğer biz o bir yıl içerisinde okulları açık tutamasaydık gerçekten mahvolacaktık. O gençlerimizi, yavrularımızı toparlayabilme imkanından mahrum olacaktık. Onun için gerçekten bu millet, devlet sizlere minnettar. O fedakarlıklarınız da çok kutsal.”

'Son 20 yılda eğitime çok ciddi yatırımlar yapıldı'

Son 20 yılda eğitime ciddi yatırımlar yapıldığının belirten Bakan Özer, “81 ilde 922 ilçede yeni derslikler, yeni okullar yapılarak bu ülkenin çocuklarını, gençlerinin, yavrularının eğitime erişimi kolaylaştırıldı. Yaklaşık bir milyona yakın dersliği olan bir eğitim sistemine sahibiz. Hemen bu yatırımlar tüm okullaşma alanlarına yansıdı. Eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranları arttı. Bu ülkede kız çocuklarının eğitim erişimiyle dünya kadar kampanyalar yapıldı. Hatta muhafazakar kesim dindar kesim bu ülkede kız çocuklarını okullara göndermiyor diye sürekli suçlandı. Hem okul yapılmadı hem suçlandılar ama gelinen noktada okullar yapıldığı zaman kız çocuklarının okullaşma oranlarını, erkek çocuklarının eriştiği görüldü. Ortaöğretimdeki okullaşma oranları yüzde 90'lar seviyesinde. Yüksek Öğretimde 2014 yılından itibaren ilk defa kadınların okullaşmalarını erkekleri geçti. Fırsat verildiği zaman bu ülkenin vatandaşlarının, kız çocuklarının okutulmasıyla ilgili bir problemi yok” dedi. (İHA)