Bakan Özer: Okullarla hiçbir maddi ilişkiniz olmayacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'da velilerle bir araya geldiği görüşmede, "Bu sene ilk defa temel eğitim okullarımıza bütçe gönderdik. Bütün okullara 3,1 milyar TL gönderildi. Okullarımız henüz sadece 1 milyarını kullanabildi. Toptur, kağıttır, onarımdır, şöyledir, böyledir; okullarla hiçbir maddi ilişkiniz bundan sonra olmayacak" dedi.

DHA'nın aktardığına göre, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılı uyum eğitimi programı kapsamında Çankaya ilçesindeki Hamdullah Suphi İlkokulu'nu ziyaret etti. Okula yarın başlayacak anaokulu ve 1'inci sınıf öğrencilerinin veli ve öğretmenleriyle bir araya gelen Bakan Özer, görüş ve önerilerini dinledi. Okulun ana sınıfında gerçekleşen görüşmede Özer, okul öncesi eğitime yapılan yatırıma ilişkin, "Yıl sonuna kadar anaokullarımızın sayısını 3 bine çıkartacağız. Her mahallede çocuklarımızın gidebileceği anaokulları olacak" diye konuştu.

'Tüm okullara 3,1 milyar TL bütçe gönderdik'

Eğitimin diğer kademelerinde ciddi başarı farkları olmaması için çalıştıklarını kaydeden Bakan Özer, "Bu sene ilk defa temel eğitim okullarımıza bütçe gönderdik. Bütün okullara 3,1 milyar TL gönderildi. Okullarımız henüz sadece 1 milyarını kullanabildi. Temizlik, kırtasiye malzemesi, küçük onarımlar, laboratuvar donatımıyla ilgili okulların her türlü ihtiyacının giderilmesiyle ilgili bakanlık tüm okullara bütçe gönderiyor. Okullara, henüz kullanabildiklerinden daha fazla bütçe imkanı sunduk. Toptur, kağıttır, onarımdır, şöyledir, böyledir; okullarla hiçbir maddi ilişkiniz bundan sonra olmayacak. Sadece odaklanacağınız şey 'şu olsa bu okullardaki eğitim ortamı çok daha iyi olur' diyerek, okul yöneticilerimize ulaşmak olacak. Okul yöneticilerimiz de bize ulaşacak ve hemen hızlı bir şekilde o eksikliği gidereceğiz" ifadelerini kullandı.