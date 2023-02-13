Bakan Özer: Belki 1 Mart'ta 10 ilin bazılarında eğitim-öğretime başlayamayacağız

Depremden etkilenen illerdeki okulların hasar tespit çalışmaları tamamlanmadan açılmayacağını açıklayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “10 ildeki eğitim-öğretime 1 Mart'a kadar ara verdiğimizi açıkladık. 1 Mart'ta başlayacağını açıklamadık. Belki 1 Mart'ta bu 10 ilin bazılarında eğitim-öğretime başlayamayacağız” dedi.

Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’da bugün incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından açıklamada bulunan Özer, Milli Eğitim Bakanlığı’nın depremden etkilenmiş olan illerde 20 bin 868 binasının bulunduğunu, bunlardan 24'ünün yıkıldığını, 83'ünün de ağır hasarlı olduğunu söyledi. Özer, bu illerdeki okulların, hasat tespit çalışmaları tamamlanmadan açılmayacağını belirtti.

Özer, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mızla birlikte bu hafta içinde tüm okul binalarımızın hasar tespit raporunu çıkaracağız. Şubat ayının sonuna kadar bu süreci tamamlamayı planlıyoruz. Dolayısıyla 10 ildeki eğitim-öğretime 1 Mart'a kadar ara verdiğimizi açıkladık. 1 Mart'ta başlayacağını açıklamadık. Belki 1 Mart'ta bu 10 ilin bazılarında eğitim-öğretime başlayamayacağız” dedi.

Deprem bölgesindeki öğrencilerin 71 ile nakliyle ilgili süreci başlattıklarını duyuran Özer, “Şu ana kadar 2 bin öğrenci, 71 ile dağılmak suretiyle nakillerini aldırdı. Ayrıca özel öğretim kurumlarındaki yüzde 3 burslu öğrenci kabul etme şartını da yüzde 10'a çıkardık. Yüzde 7'yi, bu 10 ilden diğer illere gidecek olan öğrencilerimiz için kullanacağız” diye konuştu.