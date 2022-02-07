Bakan Nebati'nin Londra ziyaretinin detayları belli oldu: Toplantıların organizasyonu Ferit Şahenk'ten

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Londra ziyaretinin detayları belli oldu.

Bloomberg HT'de yer alan haberde yabancı kurumlara gönderilen davetiyeye göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 8 Şubat Londra saati 10:00 ve 14:30’da yabancı yatırımcılarla Londra'da iki ayrı toplantı gerçekleştirecek.

Toplantıları Ferit Şahenk’in de ana ortakları arasında bulunduğu İngiltere’deki ilk Türk sermayeli yatırım bankası olan Dome Group düzenleyecek. İki toplantı da eskiden Londra Türkiye Büyükelçiliği’nin bulunduğu fakat şu an büyükelçi yerleşkesi olarak kullanılan binada gerçekleştirilecek.

'Yatırımcılara takvimimizde faiz artırımı olmadığını söyleyeceğiz'

Bakan Nebati, Nikkei’ye verdiği röportajda Londra ziyaretiyle ilgili “(Yatırımcılara) izlediğimiz politikalardan geri dönüşün olmayacağını ve takvimimizde faiz artırımı olmadığını söyleyeceğiz. Bunu konuyla ilgili en yetkili otoriteden duyduklarından emin olacağız. Nasıl bir ekonomiyle karşılaşacaklarını şeffaf bir şekilde anlatacağız” demişti.

Londra’dan sonra AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde eşlik edeceğini belirten Nebati, oradan da G20 zirvesi için Jakarta’ya geçeceğini dile getirmişti.

Londra ve Bahreyn’i birer kez daha ziyaret edeceğini söyleyen Nebati, “Baharda Japonya, Çin ve Singapur’u ziyaret ederek Avrupa, Körfez ve Doğu Asya turunu tamamlayacağım” demişti.