Bakan Nebati'nin kahvaltısına hangi patronlar katıldı?

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, bugün kaleme aldığı yazısında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin patronlarla bir araya gelerek yaptığı kahvaltıyı anlattı.
"Bakan Nureddin Nebati geçen geçen cuma sabahı SİNPAŞ GYO'nun Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik'in evinde iş dünyasının önemli isimleriyle kahvaltıda buluştu." diyen Erkin, masada olan 10 ismi de köşesinden aktardı.
Masadaki 10 patron içinde Ramsey'in sahibi Remzi Gür, BİM'in sahibi ve CEO'su Latif Topbaş, Murat Ülker, Cavit Çağlar, Tosyalı Holding'in Başkanı Fuat Tosyalı'nın olduğunu aktaran Erkin, kahvaltıyı Nebati'nin "güvendiği bir arkadaşının" organize ettiğini söyledi.
TÜSİAD'la da kahvaltı yapmış
Nebati'nin her cuma patronlarla kahvaltı yaptığını aktaran Erkin, "Bu toplantıdan önce de yine bir cuma sabahı TÜSAİD'la kahvaltı yapılmış" dedi.
Kahvaltıda konuşulanlarla ilgili de bilgi veren Erkin, şunları yazdı: