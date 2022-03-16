Bakan Nebati'nin kahvaltısına hangi patronlar katıldı?

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, bugün kaleme aldığı yazısında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin patronlarla bir araya gelerek yaptığı kahvaltıyı anlattı.

"Bakan Nureddin Nebati geçen geçen cuma sabahı SİNPAŞ GYO'nun Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik'in evinde iş dünyasının önemli isimleriyle kahvaltıda buluştu." diyen Erkin, masada olan 10 ismi de köşesinden aktardı.

Masadaki 10 patron içinde Ramsey'in sahibi Remzi Gür, BİM'in sahibi ve CEO'su Latif Topbaş, Murat Ülker, Cavit Çağlar, Tosyalı Holding'in Başkanı Fuat Tosyalı'nın olduğunu aktaran Erkin, kahvaltıyı Nebati'nin "güvendiği bir arkadaşının" organize ettiğini söyledi.

TÜSİAD'la da kahvaltı yapmış

Nebati'nin her cuma patronlarla kahvaltı yaptığını aktaran Erkin, "Bu toplantıdan önce de yine bir cuma sabahı TÜSAİD'la kahvaltı yapılmış" dedi.

Kahvaltıda konuşulanlarla ilgili de bilgi veren Erkin, şunları yazdı:

"Bakan Nebati'nin iş dünyasının önemli isimlerine “Sizin anlatmak istediklerinizi dinlemek istiyorum” dediği, masanın önemli bir bölümünün de dertlerini anlattığı belirtildi. Hatta, zincir marketler konusunda iktidarın sert açıklamalarının eleştirildiği de ifade edildi.

Ayçiçek yağı konusunda masanın “dezenformasyon yapıldı” noktasında hemfikir olduğu, Bakan Nebati'nin de eleştiriler konusunda notlar aldığı kulise yansıyanlardan. Aktüel konuların da masaya yatırıldığı ve kahvaltı sonrasında Bakan Nebati'nin “2023'te de kazanacağız” vurgusu yaptığı da o günün öne çıkanlarından!"

Fahiş fiyatlar nedeniyle soruşturma açılıp ceza verilen BİM’in sahibi Latif Topbaş’ın da kahvaltıda olması dikkat çekti.

Hükümet son günlerde artan fiyatlar nedeniyle stokçuluk yapanları uyarıp ağır cezalar vereceğini sık sık tekrarlıyordu."