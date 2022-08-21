Bakan Nebati'den 'ölüm istatistikleri' sorusuna yanıt

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), koronavirüs salgınının ölüm verilerini de içeren 2020 ve 2021’e ilişkin ölüm istatistiklerini halen açıklamadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bu durum sorulduğundaysa, “O TÜİK’in sorunu” cevabı alınmıştı.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, verileri almak için İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne bireysel başvuru yapanlar, “Talep ettiğiniz bilgiler TÜİK sorumluluğundadır” yanıtını aldı.

İçişleri Sağlık Bakanlığı'na, Sağlık Bakanlığı TÜİK'e

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kendisine bu kapsamda yöneltilen sorulara, “Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluğundadır” yanıtını verdi.

Bunun üzerine önergeler, şubat ayında da konuyla ilgili “Henüz veri toplanamadı” savunmasını yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye yöneldi.

'Veri derleme süreci devam etmektedir'

CHP Kocaelli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın 2019, 2020 ve 2021’in ölüm istatistiklerini sorduğu önergesine yanıt veren Nebati, sorumluluğu İçişleri Bakanlığı’na yükledi.

TÜİK’in ölüm verilerini İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden temin ettiğini aktaran Nebati, “1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki toplam ölüm sayısı ve bulaşıcı hastalıklardan kaynaklı toplam ölüm sayısı bilgisi, istatistiklerin elde edildiği kurumların idari kayıtlarındaki çalışmaların tamamlanmasının akabinde açıklanacaktır” bilgisini paylaştı.

Nebati 2021’in verilerine ilişkin de, “Veri derleme süreci devam etmektedir” açıklamasını yaptı.