Bakan Nebati'den 'konut kampanyası' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, 'orta gelirliye konut kampanyası'nın detaylarını açıkladı.

Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası" bilgilendirme toplantısına katıldı.

Nebati şunları söyledi:

"(Orta gelirliye konut) Sağlanacak finansman İstanbul’da en çok 5 milyon lira, 2. Bölge illerinde en çok 3 milyon lira, 3. Bölge illerinde en çok 2 milyon liradır.

Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacaktır. Programa dahil olarak konut üretme taahhüdü veren müteahhitlerimiz için Hazine Destekli KGF kefaletiyle başlangıçta 25 milyar liralık finansmana erişim imkanı da sunacağız.

Yeni kampanyamızla; ilk etapta, tam 100 bin ailemizi, çok kısa bir zaman içerisinde ev sahibi yapacağız."