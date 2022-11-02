Bakan Nebati'den 'enflasyon' itirafı, Troy'u önerdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati MÜSİAD EXPO 2022 Açılış Töreni'ne katıldı.

Nebati, "Elbette sorun alanlarımız var. Olumsuz küresel gelişmelere ek olarak, döviz kurunda yaşanan gelişmeler ve enflasyon beklentilerinin bozulması ülkemizde enflasyonun yüksek seviyelere çıkmasında etkili olmuştur. Yüksek enflasyonun sebep olduğu sorunların tümünün farkındayız. Enflasyonla mücadelemize tek haneli rakamlara düşünceye kadar mücadelemiz sürecek" dedi.

Bakan Nebati "Küresel fiyatlarla yaşanacak normalleşmenin olumlu katkısıyla ülkemizdeki enflasyon belasından kalıcı olarak kurtulacağız. Ücret artışlarını enflasyon üzerinde gerçekleştiriyoruz. Küresel sıkıntılara rağmen tehditleri fırsata çevireceğiz" diye konuştu.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Küresel ekonomi zorlu dönemeçten geçiyor. Rusya, Ukrayna gerilimi, finansal koşulların sıkışması, resesyon riskinin artması uluslararası kuruluşların büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize ettiğini görüyoruz.

Birçok ülkede son 40 yılın en yüksek enflasyon oranları kaydediliyor. Böylesi bir ortamda önde gelen merkez bankalarının sıkı para politikalarını uygulamalarını ortaya koymuş olmaları resesyon risklerini artırıyor.

Yüksek enflasyonun sebep olduğu sorunların farkındayız. Enflasyonda kalıcı düşüşü sağlamak için adımlar atmaya devam ediyoruz. Enflasyonu tek haneye düşürene kadar mücadelemiz devam edecek, bunda kararlıyız. Küresel fiyatlarla yaşanacak normalleşmenin olumlu katkısıyla ülkemizdeki enflasyon belasından kalıcı olarak kurtulacağız. Ücret artışlarını enflasyon üzerinde gerçekleştiriyoruz. Küresel sıkıntılara rağmen tehditleri fırsata çevireceğiz.

'KKM katkısıyla liradaki oynaklık azalmıştır'

KKM katkısıyla liradaki oynaklık azalmıştır. Yatırım ortamı rekabetçi teşviklerle sağlanıyor.

Dijital verginin etkinliğini artırıyoruz. İstikrarlı büyüme trendimiz devam ediyor. Ülkemiz 'Startup'lar için çekim merkezi olacak.

'Troy'u tercih edin'

Troy karttan bahsetmek istiyorum. Türkiye her alanda gücüne güç katıyor. Troy'un kullanımında da bankalarımız gerekli iradeyi ortaya koymuş durumda. Troy'u tercih etmelerini özellikle istirham ediyorum.