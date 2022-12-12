Bakan Nebati’den asgari ücret, enflasyon ve ‘dolar kuru’ açıklaması: Benim planımı bozar

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yüksek döviz kurundan şikayetçi olan ihracatçılara yönelik "Döviz kurundan boşuna şikayet etmesinler. Optimal noktanın çok uzağında değil" dedi.

Nasıl bir Ekonomi.com'a konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonda baz etkisiyle yaşanacak gerilemenin Mayıs sonuna kadar süreceği, yaz rahatlığı ile birlikte ise gıdada negatif oranların görülebileceği görüşünü dile getirdi.

Nebati, “2022, en kötü yıl olarak tarihe geçecek. 100 milyar dolar dış ticaret açığı ve 50 milyar dolar cari açık söz konusu ama çok şükür bu zor dönemi geride bırakıyoruz” diye konuştu.

Bakan Nebati Nasıl bir Ekonomi.com söyleşisinde şunları dedi:

"Vatandaş enflasyonda “baz etkisi”ne değil, cebine bakar. Matematiksel düşüş göreceğiz ama hissedilecek gerileme de olacak.

İhracatçılar döviz kurundan boşuna şikayet etmesinler. Optimal noktanın çok uzağında değil. Dövizdeki artış, benim enflasyon planımı bozar.

Konut sektörünü canlandırmaya dönük “gerçek mortgage” hazırlıklarımız var. Kredi vadesi 15 yıl olabilir. Konut bedeline göre kademeli bir faiz modeli olacak.

Asgari ücretliye, memura, emekliye ne verilse haklarıdır. Asgari ücretin enflasyonu fazla tetiklemesine yol açacak bir adım da atılmasa iyi olur.

Net döviz rezervimiz 25 milyar dolar. Rusya’dan döviz ufak ufak geliyor. Gelen turist bankalarımızda hesap açıyor. Bu bizim için çok iyi."