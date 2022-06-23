Bakan Nebati ve Muş Suudi Arabistan yetkilileriyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Ticaret ve Enformasyon Bakanı Macid Abdullah al Kasabi ve Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz al Falih ile bir araya geldi.

Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ülkemize resmi ziyarette bulunan Suudi Arabistan heyetinin Ticaret ve Enformasyon Bakanı Sn. Majid Abdullah Al Qasabi ve Yatırım Bakanı Sn. Khalid Bin Abdulaziz Al Falih ile bir araya geldik. Ülkelerimiz arasındaki ikili ticari ilişkilerin kolaylaştırılması, sürdürülebilir gelişimi ve yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi hususlarında verimli bir görüşme gerçekleştirerek somut ortaklıklar için iletişimin artırılması konusunda mutabık kaldık" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'sa Kasabi'yle bir görüşme gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş da Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "İkili ticaret, müteahhitlik, yatırımlar ve ticari ilişkilerimize yeniden ivme kazandırmak üzere atılabilecek adımları ele aldık." ifadelerini kullandı.