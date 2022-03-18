Bakan Nebati: Türkiye ekonomisine güven arttı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra’da uluslararası finans şirketlerinin, üst düzey yöneticileri ve yatırımcılarıyla gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından açıklamalarda bulundu.

Nebati, Londra'da sadece bir gün içerisinde 15'i varlık yönetim şirketi, 15'i uluslararası kalkınma ve yatırım bankası, 4'ü özel sermaye ve altyapı fonu olmak üzere 40'a yakın üst düzey yöneticiyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Geçen ay başında yatırımcılarla görüşmek için Londra'ya seyahat ettiklerini, dün ise ikinci ziyareti gerçekleştirdiklerini hatırlatan Bakan Nebati, "Piyasa aktörlerinin bizim kararlığımızı, izleyeceğimiz yol ve adımları bilmesi, Türkiye ekonomisine olan güveni artırdı" diye konuştu.

Nebati, “Enflasyonu düşürmeye yönelik bir dizi adım attık ve atmaya da devam edeceğiz. Makroekonomik göstergelerin düzelmesiyle Türkiye ekonomisine duyulan güvenin daha da artacağına olan inancımız tamdır" değerlendirmesinde bulundu.

'Ekonomimizdeki kırılganlıkları azalttık'

Nebati, şunları kaydetti:

“Rusya-Ukrayna savaşı ve bu kapsamda Rusya'ya uygulanan kapsamlı yaptırımlar, Rusya ekonomisi başta olmak üzere farklı kanallardan diğer ülkeleri de olumsuz etkiliyor. Rusya ve Ukrayna'nın küresel tarım, enerji ve diğer emtia ihracatı içerisinde ağırlığı yüksek olsa da küresel ticaret ve büyümedeki ağırlıklarının nispeten düşük olduğunu görüyoruz. Yakın zamanda yapılan çalışmalar da Rusya-Ukrayna savaşının Euro Bölgesi ve küresel ekonomiye yayılma etkisinin var olduğunu gösterirken, bu etkinin kısıtlı kalması bekleniyor.

Rusya-Ukrayna kaynaklı risklerin ekonomimize olası olumsuz etkilerini de azaltmaya yönelik tedbirleri kararlılıkla hayata geçirmeye devam ediyoruz. İhracatı ve katma değerli üretimi önceleyen politikalarımızla önemli kazanımlar elde ettik. Geçen yıl güçlü seyreden ihracatın 2022'de de bu eğilimini devam ettirdiğini görüyoruz.

Gerek AB tanımlı borç stokumuzun Maastricht Kriterlerinin oldukça altında olması, gerekse maliyet avantajına ve katma değerli üretim yapma becerisine sahip olma özelliği sayesinde ülkemiz, risklerini yönetebilen, borçluluk oranları sürdürülebilir olan, sağlık krizi gibi öngörülmesi zor riskler karşısında gerekli donanımı olan bir ülkedir. Türkiye güçlü özelliklerinin bilinci ile muhtemel riskler nezdinde yaşanabilecek olası kırılganlıklara karşı kapsayıcı adımları devreye almaktadır.

'Dış tasarruflara olan bağımlılığımız azaldı'

Ülkemiz; uzun yıllardır uyguladığı başarılı dış ticaret politikalarıyla ihracatta hem ürün hem de pazar çeşitlendirmesini sağlamış olup, dinamik ve şoklara karşı bağışıklığı yüksek olan reel sektörüyle bu süreci hasarsız bir şekilde atlatma kabiliyetine sahiptir.

Her ne kadar son dönemde enerji ithalatındaki artışla birlikte bir miktar yükselme eğilimi olsa da cari açığımızın geçmiş yıllara kıyasla önemli ölçüde gerilemesini ve dış tasarruflara olan bağımlılığımızın azalmasını, önemli bir destekleyici faktör olarak görüyorum."

Nebati, “Hayata geçirdiğimiz politika adımlarımız sayesinde ekonomimizdeki kırılganlıkları azalttık. Ülkemiz gerek güçlü kamu maliyesi gerek sağlam bankacılık sektörüyle şoklara son derece dirençlidir” ifadelerini kullandı.